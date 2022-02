Spaziergänger findet Waffe, gibt sie ab - und wird angezeigt

Ein Senior findet beim Spazierengang in Bad Wörishofen eine Schreckschusspistole und gibt sie bei der Polizei ab. Die muss ihn nun anzeigen.

Ein Mann hat in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) eine Schreckschusswaffe gefunden und bei der Polizei abgegeben. Ihn erwartet deshalb eine Anzeige.

Am Mittwochnachmittag (26. Januar 2021) fand der 79-jährige Spaziergänger in einem Bach nahe der Kneippanlage an der Schöneschacher Straße demnach eine Schreckschusspistole. Da der Mann die Schusswaffe persönlich bei der Polizei vorbeibrachte, ohne jedoch über die dafür notwendige waffenrechtliche Erlaubnis zu besitzen, muss der Vorgang an die Staatsanwaltschaft angezeigt werden. Das betonnt die Polizei in einer Mitteilung.

Pistole in Bad Wörishofen gefunden: Polizei warnt vor Verstoß gegen das Waffenrecht

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass beim Auffinden von Waffen oder Munition – egal ob zu Hause oder zufällig im Freien – die Polizei telefonisch verständigt werden sollte. Auf diese Weise wird verhindert, dass unbedarfte Personen sich selbst in Gefahr bringen und auch kein Verstoß gegen das Waffenrecht angezeigt werden muss.

Waffe oder Munition gefunden: Das solltem man tun

Bis die Polizei eintrifft, sollte man am Fundort bleiben, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Dann kann die Polizei einen entsprechenden Waffenfund sicherstellen und fachgerecht entsorgen. Welche juristischen Konsequenzen nun dem 79-jährigen Spaziergänger nach seinem Waffenfund in Bad Wörishofen drohen, wurde vorest nicht bekannt.

Ein ähnlicher Fall hatte sich vor zwei Jahren auch im nahe gelegenen Biberach (Baden-Württemberg) ereignet und bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte ein Mann Munition auf einem geerbten Grundstück gefunden. Mehr zu diesem Fall lesen Sie hier.

