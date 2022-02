Der traditionsreiche Hersteller von Arzneimitteln und Pflegeartikeln will beim Klimaschutz Vorreiter sein. Hinzu kommen 25 Millionen Euro schwere Ausbau-Pläne.

18.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Geschäfte bei Kneipp laufen gut. Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie profitiert der Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln und Pflegeprodukten vom steigenden Gesundheitsbewusstsein der Menschen. Die Zeichen stehen auf Wachstum. 25 Millionen Euro will die Kneipp GmbH in den nächsten Jahren in den Standort Ochsenfurt bei Würzburg investieren. Auch die Zahl der Kneipp Stores, wie es einen in Bad Wörishofen gibt, soll steigen.