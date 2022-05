Rätselspaß: Beate Heiß aus Weicht gewinnt 1000 Euro

Die Weichterin hat den Fehler beim Retro-Rätsel unserer Redaktion entdeckt. Das will sie mit dem Geld anstellen.

19.05.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Auf dem Bild sind vier junge Menschen – zwei Männer, zwei Frauen. Sie sitzen in einem Zugabteil und befinden auf der Heimfahrt aus Augsburg.

Dieser Schwarz-weiß-Schnappschuss aus dem Jahr 1955 war im Bayern-Teil der Buchloer Zeitung vom 18. Mai zu sehen. Komisch nur, dass an der Wand des Zugabteils ein Aufkleber mit der Aufschrift „Free Wi-Fi“ prangt. „Der fällt doch komplett aus der Zeit“, dachte sich auch Beate Heiß aus Weicht. „WLAN in den Fünfziger-Jahren?“ Flugs zum Hörer gegriffen, rief sie bei unserer Redaktion an, um den Fehler im Bild und damit auch die Lösung des Retro-Rätsels mitzuteilen. Ein Anruf, der sie zur Rätsel-Gewinnerin machte und ihr 1000 Euro bescherte.

Richtige Lösung beschert Weichterin 1000 Euro

„Die richtige Antwort habe ich sofort gewusst“, sagt die 61-Jährige. „Dass ich tatsächlich gewinne, damit habe ich aber nicht gerechnet.“ Was sie mit dem Geld anstellen wird, das weiß sie schon. „Wahrscheinlich werde ich unseren Pool mitfinanzieren“, sagt sie. Dieser sei bereits in Planung – im August dieses Jahres sollen die Gartenbauer anrücken.

Nach Gewinn: Urlaub oder neuer Pool - oder vielleicht sogar beides?

„Oder wir machen Urlaub.“ Einen Wellness-Urlaub im Bayerischen Wald, um genau zu sein, zusammen mit ihrem Mann. „Und anschließend ein paar Tage an den Gardasee“, sagt Heiß.

Schon oft habe sie bei den Zeitungsrätseln mitgemacht, doch bis dato sei sie leer ausgegangen. Umso größer war die Freude, als sie vom Gewinn erfuhr.

