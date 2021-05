Konfirmation in Buchloe. Die erste von insgesamt drei Gruppen feiert bei strahlendem Sonnenschein. Strenge Regeln für den festlichen Gottesdienst.

Von Michael Lindemann

10.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Confirmare ist ein lateinisches Wort und bedeutet so viel wie bekräftigen, bestärken. Genau dies ist auch der tiefere Sinn hinter der Konfirmation, die am Sonntag in der Evangelischen Hoffnungskirche Buchloe gefeiert wurde. Fünf Jugendliche haben sich im Kreise ihrer Familien und der Kirchengemeinde versammelt, um ihren Glauben aus freien Stücken zu bekräftigen und ihre Verbindung zu Gott zu bestärken.