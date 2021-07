Beim Musikverein Jengen geben junge Frauen den Ton an

Markus Plannerer und Franz Glas treten bei den Neuwahlen beim Musikverein Jengen nicht mehr an. Fast alle Ämter sind jetzt von jungen Frauen besetzt.

Der neue Vorstand des Musikvereins Jengen ist einer der jüngsten und gleichzeitig auch weiblichsten der Vereinsgeschichte. Das Führungsteam ist jetzt fest in Frauenhand. Lediglich die beiden Dirigenten sowie zwei Beisitzer sind Männer.

Neuwahlen beim Musikverein Jengen ergeben einige Veränderungen

Nach 24 Jahren im Vorstand, davon 18 Jahre als Kassier, hat Markus Plannerer, das Urgestein des Führungsteams des Musikvereins Jengen, sein Amt nieder gelegt. Auch Zweiter Vorsitzender Franz Glas stellte sich nicht mehr zur Wahl. So ergaben die Neuwahlen bei der Jahresversammlung im Musikerraum der Gemeinde Jengen einige Veränderungen.

Eva-Maria Lang und Cordula Meder sind jetzt Vorsitzende in Jengen

Als Vorsitzende wurde Eva-Maria Lang bestätigt, die ab sofort zusammen mit der neuen Zweiten Vorsitzenden Cordula Meder an der Spitze steht. Das Amt des Kassiers übernimmt Mirjam Reisacher. Patricia Schneck bleibt Schriftführerin. Linda Forstner wurde als Jugendvertreterin wiedergewählt. Beisitzer sind Theresa Huber, Marion Klarer, Natalie Bucher sowie Martin Thalmair und Stephan Thalmair.

Der neue Vorstand des Musikvereins Jengen (vorne, von links): Jugendvertreterin Linda Forstner, Zweite Vorsitzende Cordula Meder, Vorsitzende Eva-Maria Lang, Kassierin Mirjam Reisacher, (hinten, von links) Beisitzerin Natalie Bucher, Dirigent Robert Schmid, Beisitzerin Marion Klarer, Beisitzer Martin Thalmair, Schriftführerin Patricia Schneck, Beisitzer Stephan Thalmair, Beisitzerin Theresa Huber. Im Bild fehlt Zweiter Dirigent Thomas Bucher. Bild: Schneck

Aktuell hat der Jengener Verein 271 Mitglieder, davon spielen 61 in der Stamm- und Jugendkapelle

Eva-Maria Lang berichtete, dass der Verein derzeit 271 Mitglieder zählt, davon sind 61 aktiv in der Stamm- und Jugendkapelle tätig. Im Rückblick der Vorsitzenden nahmen vor allem der Lockdown und die vielen Vorschriften und Regelungen für Musikvereine großen Raum ein. So musste die Kapelle im vergangenen Jahr drei und dann sieben Monate Zwangspause einlegen und hatte nur vereinzelte Auftritte. „Aber der Verein hat immer wieder mit kleinen Auftritten, Online-Meetings und -Veranstaltungen dafür gesorgt, dass die Musiker während des Lockdowns zusammenkommen können“, sagte Lang.

Corona hat auch die Jugendkapelle ausgebremst

Jugendvertreterin Linda Forstner berichtete, dass derzeit elf Kinder und Jugendliche in Ausbildung sind. In der gemeinsamen Jugendkapelle, die aus den Vereinen Jengen, Weicht, Ketterschwang und Westendorf besteht, sind es aktuell 35 Musiker (davon 14 aus Jengen). Allerdings seien auch in der Jugendarbeit im vergangenen Jahr nur wenige Aktivitäten möglich gewesen. Es fanden keine Bläserprüfungen statt, und auch die Jugendkapelle hatte keine Auftritte.

Bürgermeister Ralf Neuner lobt das Engagement der Jengener Musiker

Bürgermeister Ralf Neuner lobte das Engagement der Musiker und bedankte sich für das Mitwirken bei gemeindlichen und kirchlichen Anlässen. Es dürfe nicht als selbstverständlich angesehen werden, wenn die Musik bei Veranstaltungen spielt. Er wünschte der neuen Mannschaft ein erfolgreiches Händchen und weiterhin eine so reibungslose und unkomplizierte Zusammenarbeit.

Zum Schluss bedankte sich Vorsitzende Eva-Maria Lang für das erneute Vertrauen und gratulierte den neuen Vorstandsmitgliedern. „Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit mit der neuen Führungsmannschaft“, sagte sie. Anschließend überreichte sie den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre langjährige Tätigkeit ein kleines Dankeschön.

