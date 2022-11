Beim neuen Spielplatz in Asch ziehen alle an einem Strang

Bei der Einweihung des neuen Spielplatzes in Asch zeigen sich alle begeistert. Neben der Gemeinde engagieren sich vor allem die Eltern beim Bau.

03.11.2022 | Stand: 05:19 Uhr

Begeistert sind die Kinder in Asch von ihrem neuen Spielplatz direkt an der Grundschule. Auf dem riesigen Klettergerüst, den Schaukeln, der Seilrutsche und den anderen Geräten wurde zwar an den schönen Tagen in den vergangenen Wochen schon gespielt, nun fand bei strahlendem Sonnenschein auch die offizielle Einweihung statt.

Bürgermeister lobt Engagement der Eltern beim Spielplatzbau

Das symbolische rote Band durchschnitt Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg. Unterstützt wurde er von Elisabeth Ruge, die den Helfereinsatz beim Bau koordiniert hatte. Karg lobte den Einsatz der Eltern, das geschaffene Werk und die Hartnäckigkeit, mit der Elisabeth Ruge das Projekt vorangetrieben hat. Für sie und den engeren Helferskreis hatte er Essensgutscheine dabei. Der Spielplatz sei auch für neu zugezogene Eltern ein Ort, um Kontakte zu knüpfen, meinte er. Besonders gut gefalle ihm die Ausführung mit natürlichen Materialien, verwendet wurde hauptsächlich Robinienholz.

Fuchstals Rektorin Eva-Maria Klein freute sich darüber, dass man bei der Planung die Schule mit einbezogen habe. Ihren Dank überbrachten die Grundschulkinder aus Asch mit einem selbst gedichteten Lied. Steine hatten die Erst- und Zweitklässler bemalt, die in dem bepflanzten Gelände ihren Platz fanden. Den kirchlichen Segen spendete Pater Joseph Mangalathukary.

Fuchstal stellt 50.000 Euro für Spielplatz

Für die Anlage hatte die Gemeinde 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden etwa 10.000 Euro an Spenden gesammelt. Wie Elisabeth Ruge gegenüber unserer Redaktion erläuterte, seien an den acht Arbeitstagen immer zwei oder drei Anleiter und Mitarbeiter des beauftragten Spielplatzbauers „Gemeinsam Gestalten“ aus Olching anwesend gewesen, die das Material und die Maschinen mitgebracht hatten. So durften die Mamas mit Erdbohrer, Stichsäge und Schlagbohrer in Aktion treten.

Das Konzept der Firma sei, so Ruge, mit ehrenamtlichem Engagement das vorhandene Budget zu erweitern, im Ascher Fall sogar fast zu verdoppeln. Einen besonders wichtigen Anteil daran hatten eine Reihe von Mitarbeiter von Hilti Kaufering, die beim Spielplatzbau ihre „Social Days“ leisteten und selbst auch die hochwertigen Werkzeuge ihrer Firma mitgebracht hatten.

Neuer Spielplatz neben der Grundschule in Leeder

Somit habe man etwa 320 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Dadurch habe man einen ganz anderen Bezug zu dem Spielplatz, meint Elisabeth Ruge. Im kommenden Jahr wird auch im Hofgarten neben der Grundschule in Leeder ein neuer Spielplatz fertiggestellt, der zusätzlich zum Zuschuss der Gemeinde aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert und ebenfalls von einer Elterninitiative getragen wird. Nach ersten Spendeneingängen wurden bereits Elemente aufgebaut.

Lesen Sie auch: Frei von fossilen Energieträgern - Unterdießen setzt auf Nahwärme