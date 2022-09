Blick in die Sternwarte statt in den Himmel

Bei den Astronomietagen in Buchloe fällt die Beobachtung des Himmels dem Wetter zum Opfer. Dennoch kommen interessierte zur Volkssternwarte.

26.09.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Wer die Natur beobachten will, muss darauf hoffen, dass sie sich auch beobachten lassen will. Die Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Buchloe sind sich dieser Tatsache aus vielfältiger Erfahrung bewusst und reagierten daher pragmatisch, als das Wetter am Samstag die geplanten Beobachtungen des Himmels beim Tag der offenen Tür der Volkssternwarte verhinderte. Trotz des Nieselregens kamen einige Interessierte, schauten in die Hütten, in denen die verschiedenen Teleskope untergebracht sind, fachsimpelten mit den anwesenden Vereinsmitgliedern und bestaunten diverse astronomische Phänomene, allerdings in einer Präsentation auf dem Bildschirm oder ausgedruckt.

Vortrag über schwarze Löcher

Die 23. Buchloer Astronomietage hatten bereits am Vortag mit einem Vortrag über den „Einfluss schwarzer Löcher auf die Entwicklung des Universums“ begonnen, den Torben Simm im Kolpinghaus vor mehr als 50 Zuhörern hielt. Gelegenheit für einen Blick in die Sterne samt fachkundiger Erklärung gibt es jeden Dienstag bei klarem Himmel ab 19.30 (Oktober bis März).

Lesen Sie dazu auch: Sternenhimmel 2022: Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, Planeten.