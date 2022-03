BMW kauft Marke Alpina in Buchloe - was bedeutet das für die Mitarbeiter?

BMW kauft der Luxus-Tuning-Firma Alpina aus Buchloe (Ostallgäu) die Markenrechte ab. Was bedeutet das für das Familienunternehmen und die 300 Mitarbeiter?

11.03.2022 | Stand: 09:46 Uhr

Der BMW-Konzern kauft der Allgäuer Luxus-Tuning-Firma Alpina die Markenrechte ab. "Durch den Erwerb der Markenrechte werden wir den langfristigen Fortbestand dieser traditionsreichen Marke zukunftsorientiert gestalten", sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota in München. Über finanzielle Modalitäten sei Stillschweigen vereinbart. Firmenanteile würden nicht erworben.

Alpina war seit den 1960er Jahren im BMW-Tuning und Motorsport aktiv und baut seit 1978 hochmotorisierte, luxuriöse Alpina-Autos auf der Basis von BMW-Autos. Das Familienunternehmen in Buchloe beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr etwa 2000 Autos gefertigt. Aber durch die Transformation zur Elektromobilität und die zunehmenden gesetzlichen Vorgaben nehmen die Risiken für Kleinserien-Hersteller zu.

BMW veredelt die Autos künftig selbst

Künftig führt BMW die Marke Alpina und veredelt die Fahrzeuge selbst. Bei dem von Andreas Bovensiepen geführten Familienunternehmen bleibt das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft für die aktuellen und historische BMW-Alpina-Autos. Bis Ende 2025 will BMW einigen Alpina-Mitarbeitern einen neuen Arbeitsplatz bei BMW anbieten oder helfen, bei Partnerfirmen neue Arbeitsverhältnisse zu vermitteln.

„Wir haben die Herausforderungen in der Automobilindustrie rechtzeitig erkannt und stellen nun die richtigen Weichen für Alpina und auch für unser Familienunternehmen Bonvensiepen", sagt Geschäftsführer Andreas Bovensiepen. Nun beginne ein neues Kapitel. Die Begehrlichkeit der Marke Alpina sei natürlich enorm. Man habe sich bewusst dafür entschieden, Alpina nicht an einen beliebigen Hersteller zu veräußern. Denn BMW und Alpina arbeiteten seit Jahrzehnten vertrauensvoll zusammen. Daher sei es "strategisch die richtige Entscheidung, dass Alpine in Zukunft von der BMW-Group geführt wird.

So geht es in Zukunft weiter für Alpina

Die Zusammenarbeit wird fortgeführt – aber in veränderter Form: Bis Ende 2025 wird das Unternehmen der Familie Bovensiepen laut Mitteilung "mit seiner Ingenieurs-Expertise die BMW Alpina Fahrzeuge aus der bestehenden Kooperation weiterhin ent­wickeln, fertigen und verkaufen". Die als Basis dienenden BMW Automobile werden von Alpina "tiefgreifend modifiziert". Dies betrifft den Motor und das Getriebe, das Fahrwerk, die Aerodynamik und die Innenausstattung. BMW Alpina Fahrzeuge werden auf den BMW-Montagebändern vorgefertigt, die Endmontage der Fahrzeuge erfolgt in der Manufaktur in Buchloe. Dort werden auch die individualisierten Interieurs nach Kundenwünschen gefertigt.

"Der Service, das Ersatzteil- und Zubehörgeschäft für das bestehende und historische BMW Alpina Fahrzeugportfolio werden langfristig am Standort Buchloe gewährleistet", heißt es weiter. Die Zusammenarbeit im sogenannten Aftersales wird unverändert fortgeführt. Darüber hinaus wird im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen das bereits bestehende Entwicklungs-Dienstleistungsgeschäft für BMW in Buchloe weiter ausgebaut. Das im Familienunternehmen enthaltene Weingeschäft besteht unverändert fort.

2021 das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte

2021 war nach Angaben von Alpina Burkard Bovensiepen das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. KG. Der Familienbetrieb will sich "vorausschauend aus einer Position der Stärke neu ausrichten, um auf die gesetzlichen Herausforderungen und den technologischen Wandel in der Industrie zu reagieren". Dadurch wird langfristig der Standort Buchloe gesichert.

So geht es für die Mitarbeiter von Alpina weiter

Der Verkauf der Markenrechte an BMW und die damit verbundene Einstellung des Alpina-Fahrzeugprogramms Ende 2025 wirkt sich auf die Arbeitsplätze am Standort Buchloe aus: BMW wird Alpina nach eigenen Angaben "in den kommenden Jahren im Zusammenhang mit der notwendigen Anpassung der Arbeitsplätze am Standort Buchloe unterstützen".

Soll heißen: Bis Ende 2025 will BMW in Absprache mit Alpina "einigen Mitarbeitern, für die eine Weiterbeschäftigung am Standort Buchloe nicht möglich sein wird, einen neuen Arbeitsplatz bei der BMW Group anbieten". Zudem will BMW dabei helfen, bei Lieferanten oder Entwicklungspartnern neue Arbeitsverhältnisse zu vermitteln.

