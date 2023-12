Halle in Wiedergeltingen brennt nieder - 750.000 Euro Schaden

In Wiedergeltingen nahe Buchloe musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausrücken. War ein technischer Defekt an einem Traktor der Grund?

01.12.2023 | Stand: 15:57 Uhr

Großeinsatz für mehrere Feuerwehren in Wiedergeltingen ( Unterallgäu): Wie die Polizei mitteilt, war eine größere Garagenhalle eines Betriebes am frühen Freitagmorgen in Brand geraten. In dem Gebäude befanden sich unter anderem Winterdienstfahrzeuge.

Bei dem Feuer wurde laut Polizei ein Mitarbeiter leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 750.000 Euro geschätzt. Inzwischen sei das Feuer gelöscht, wie ein Polizeisprecher bestätigt.

Brand heute in Wiedergeltingen - Feuerwehr rückt aus

Wie die Polizei berichtete, hatte eine Passantin das Feuer bei einem Spaziergang entdeckt und die Mitarbeiter der Firma alarmiert. Die Angestellten versuchten noch, Fahrzeuge aus der Garage zu fahren. Das Feuer breitete sich jedoch schnell aus, weshalb die Mitarbeiter ihre Löschversuche abbrachen.

Am 1. Dezember brannte eine Garagenhalle in Wiedergeltingen bei Buchloe ab. Es enstanden etwa 750.000 Euro Schaden. Bild: Privat

Der Brand griff auf das gesamte Gebäude über und zerstörte eine angrenzende Werkstatt sowie ein angebautes unbewohntes Wohnhaus.

Feuer in Wiedergeltingen - Technischer Defekt an Traktor vermutet

Etwa 20 Feuerwehrfahrzeuge und fünf Rettungswagen waren zum Brand in Wiedergeltingen gerufen worden, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Insgesamt waren über 140 Helfer vor Ort.

Nun ermittelt die Kripo Memmingen. Die ersten Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt an einem Traktor hin, der in der Garage stand.