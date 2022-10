Pfarrgemeinderat in Bronnen stellt sich neu auf

Vier Amtsinhaberinnen werden verabschiedet, fünf sind frisch mit dabei. Rita Hiemer erhält nach 16 Jahren als Vorsitzende eine besondere Würdigung.

04.10.2022 | Stand: 05:03 Uhr

Bei einem Gottesdienst hat Kirchenpfleger Georg Wohlhüter den Anwesenden den neu gewählten Pfarrgemeinderat in Bronnen vorgestellt.

Petra Hartung ist nun neue Vorsitzende und übernimmt auch die Vertretung im Liturgiekreis. Ihre Stellvertreterin ist Petra Heim. Als Schriftführerin fungiert ab sofort Regina Eisenbeiß. Tanja Stempfel vertritt die Pfarrgemeinde im Dekanatsrat und kümmert sich um die Ministranten. Im Pastoralrat wird Verena Wagner die Bronner Pfarrei vertreten.

Fünf neue Mitglieder im Pfarrgemeinderat in Bronnen

Neben der Vorstellung der neu gewählten fünf Frauen wurden auch die vier bisherigen Amtsinhaberinnen gebührend verabschiedet. Sie hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Schriftführerin Kathrin Zindath und die stellvertretende Vorsitzende Manuela Wohlhüter waren jeweils eine Periode im Amt. Auf drei Amtszeiten, – also auf insgesamt zwölf Jahre – konnte Renate Eckl zurückblicken. Acht Jahre war sie dabei Schriftführerin. Lesen Sie auch: Kirchenvorplatz beim Kriegerdenkmal soll saniert werden

Besondere Würdigung für 16 Jahre im Amt

Eine besondere Würdigung für 16 Jahre Vorsitz im Pfarrgemeinderat hatte der Kirchenpfleger für Rita Hiemer parat. Sehr viel Herzblut, Fürsorge, Mitgefühl und Engagement habe sie in dieser langen Zeit gezeigt. Die Organisation der Seniorennachmittage, Pfarrausflüge, Dankeschönabende und die Vorbereitung sämtlicher Andachten wurden dabei von ihr übernommen. Der Besuch der Geburtstagskinder sowie Krankenbesuche waren für sie stets selbstverständlich.

Den scheidenden Rätinnen überreichte Georg Wohlhüter ein Geschenk der Pfarrgemeinde sowie eine Dankesurkunde der Diözese Augsburg.

Festgottesdienst nach Renovierung in Bronnen

Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten an der Bronner Pfarrkirche wies der Kirchenpfleger auf den Eröffnungsgottesdienst am 2. Oktober 2022 um 8.30 Uhr hin. Nach dem Gottesdienst wird es auf dem Dorfplatz einen Stehempfang geben. Gegen eine kleine Spende, die in die Tilgung der Renovierungskosten einfließt, gibt es für die Besucherinnen und Besucher Getränke und einen kleinen Imbiss.

