Gute Nachricht des Tages: Alte Kirchen erstrahlen in neuem Glanz

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem nächsten Türchen verbergen sich fertig sanierte Kirchen.

13.12.2022 | Stand: 05:04 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

Die aufwendigen Sanierungen zweier Dorfkirchen sind in diesem Jahr abgeschlossen worden: St. Vitus in Weicht und St. Margaretha in Bronnen wurden erhalten und erstrahlen in neuem Glanz.

Kirchen St. Vitus in Weicht und St. Margaretha in Bronnen sind fertig saniert

Die Kirche in Weicht, deren Turm auf das Jahr 1430 zurückreicht, war einsturzgefährdet und musste für 520.000 Euro saniert werden. Im Frühjahr wurde das Ende mit einem Dankgottesdienst gefeiert. Bei St. Margaretha war Wasser durchs Dach eingedrungen und hatte den Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen. Die Renovierung kostete 266.000 Euro und wurde diesen Herbst abgeschlossen.

Und auch die Arbeiten an St. Dionysius in Eurishofen neigen sich dem Ende zu – nur das Dach der Sakristei fehlt noch. Lesen Sie auch: Buchloer Feuerwehrler ernten bei Leistungsprüfung viel Lob

Das lernen die Kinder der "Löschzwergerl"-Gruppe

Die Verantwortlichen der „Löschzwergerl“ setzen den Fokus dabei auf grundlegendes Wissen rund um die Feuerwehr und Erste Hilfe: Wie lauten eigentlich die Notrufnummern? Sowie auf gemeinsame Unternehmungen. So sollen Miteinander und soziale Kompetenz der Kinder gestärkt werden.

