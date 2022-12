So geht es nach der Schließung des Allgäuer Landmarkts weiter

Auch wenn der Allgäuer Landmarkt in Buchloe schließt, sollen Kunden ihre Ware weiterhin einkaufen können.

Am 15. Dezember ist der letzte Öffnungstag, dann verabschiedet sich der Allgäuer Landmarkt aus Buchloe. Ganz verzichten müssen Kunden jedoch nicht auf ihr bekanntes Tierfutter und Düngemittel: Die Hauptfiliale in Gilching bleibt geöffnet und das Team plant einen Lieferservice nach Buchloe und Umgebung.

Allgäuer Landmarkt im Gebäude des "Seiler Maier" - Stammkunden kaufen seit Generationen landwirtschaftlichen Bedarf

2018 hatte die Filiale als Zweigstelle des Landmarkts Gilching eröffnet – in der Kaufbeurer Straße 12, wo ehemals die Seilerei Maier beheimatet war und seit Jahrzehnten landwirtschaftlicher Bedarf angeboten wird. „Man geht immer noch zum Seiler Maier“, sagt Filialleiterin Karin Friedrich, die auch von treuer Stammkundschaft in dritter Generation spricht. Vier Jahre leitete sie den Markt in Buchloe, ehe im Sommer dieses Jahres beschlossen wurde, dass er schließen muss.

„Es war eine schmerzhafte Entscheidung“, betont Geschäftsführer Klaus Will. Doch wegen der wirtschaftlichen Situation habe er keinen anderen Weg gesehen. Schon im Herbst 2021 seien die Einkaufskosten extrem gestiegen: Futtermittel sei plötzlich etwa 35 Prozent teurer gewesen, berichtet Karin Friedrich. Die Preise habe man gar nicht so stark erhöhen können, dass die Gewinnspannen erreicht werden konnten, da Kunden sonst abgesprungen wären.

Im Frühjahr, wegen des Gartenbedarfs eigentlich eine umsatzstarke Zeit, sei wenig über die Ladentheke gegangen. „Die Kunden halten ihr Geld fest“, sagt Will mit Bezug auf die Inflation. Dass immer mehr im Internet bestellen, setze dem Markt auch zu, sei jedoch nicht ausschlaggebend gewesen.

Lieferangebot soll in Buchloe und Umgebung ausgeweitet werden

Vielmehr will der Landmarkt das Lieferangebot selbst ausweiten: Kundinnen und Kunden aus dem Raum Buchloe sollen künftig bestellen können über die App „hello again“, per Mail oder telefonisch. Dafür könne man sich ein Kundenkonto einrichten.

Geplant ist „ein fester Liefertag die Woche“, sagt Friedrich. Wer die Ware ohnehin schon geliefert bekommt, soll gar keinen Unterschied merken. Den übrigen Kunden möchten Friedrich und Will signalisieren, dass sie weiter da sind und beraten – nur eben nicht in Buchloe vor Ort.

Der Allgäuer Landmarkt ist weiterhin unter der Telefonnummer 08241/9966680 erreichbar.

