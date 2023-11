Buchloe stimmt sich auf Weihnachten ein

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Buchloer Bahnhofstraße zeigt: Heilig Abend ist nicht mehr allzu weit entfernt. Sie leuchtet trotz widriger Bedingungen.

21.11.2023 | Stand: 17:29 Uhr

Die Gennachstadt stimmt sich auf die Weihnachtszeit ein – und das trotz des meist grauen Himmels und der Regenschauer. In den vergangenen Tagen haben Max Auerbeck und sein Team vom Buchloer Bauamt die alljährliche Weihnachtsbeleuchtung in der Bahnhofsstraße aufgebaut.

Die Arbeiter sorgen dafür, dass Buchloe zur Weihnachtszeit festlich geschmückt ist. Bild: Matthias Kleber

Bahnhofstraße in Buchloe festlich geschmückt

Die grünen Sterne sind an langen Holzstangen befestigt und mit kleinen Glühbirnen versehen, die in den Abendstunden die Innenstadt festlich beleuchten sollen. Buchloe wäre also bereit für eine besinnliche Vorweihnachtszeit – damit richtig Stimmung aufkommt, muss nun nur noch das Wetter mitspielen.

Lesen Sie auch: Diese Weihnachtsmärtke im Allgäu können Sie jetzt schon besuchen