Kontrollbehörde in Buchloe - Tierwohl und Verbraucherschutz im Blick

17.03.2023 | Stand: 17:44 Uhr

Die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) ist in ihr neues Dienstgebäude in der Robert-Bunsen-Straße eingezogen. Zur Einweihung am Donnerstagmorgen kam Bayerns Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) in die Gennachstadt.

Minister Thorsten Glauber in Buchloe: " Tier- und Verbraucherschutz werden dauerhaft gestärkt"

„Durch die Arbeit der KBLV wird sowohl der Tier- als auch der Verbraucherschutz dauerhaft gestärkt“, sagte Glauber in seiner Rede. „Ich freue mich, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun in neue moderne Räumlichkeiten in Buchloe einziehen können.“ Zudem bedankte er sich bei der Stadt für die gute Zusammenarbeit und bei allen Verantwortlichen, die das Projekt „mit viel Herzblut umgesetzt haben“.

KBLV hat bereits im September 2020 Arbeit aufgenommen

Bereits im September 2020 hat die KBLV in Buchloe ihre Arbeit aufgenommen, war allerdings bislang in den Räumen der früheren Bücherei am Postberg ansässig. Aufgabe der Behörde ist es, zu überprüfen, ob die Tierhaltungsbetriebe in der Region die Tierschutz und Hygiene-Vorgaben erfüllen und von den Produkten keine Gesundheitsgefahr für Kunden ausgeht. Der bayerische Verbraucherschutzminister gibt sich diesbezüglich selbstbewusst: „In so gut wie keinem anderen Land können die Menschen Lebensmittel so sicher genießen wie hier.“

Bürgermeister Robert Pöschl (rechts) überreichte als Willkommensgeschenk ein Bild vom Buchloer Rathaus an Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber und Behördenleiterin Dr. Claudia Thielen. Bild: Matthias Kleber

Nach eigenen Angaben hat die KBLV seit September von Buchloe aus mehr als 950 Kontrollen bei 50 landwirtschaftlichen Betrieben sowie 131 überregional tätigen Unternehmen durchgeführt. „Es gibt auch Fälle, bei denen die Menschen nicht mit den Überprüfungen einverstanden sind“, sagte Glauber. Da gelte es, Transparenz zu schaffen und zu erklären, warum die Kontrollen so wichtig sind.

Warum Transparenz so wichtig für die Betriebe ist

Wie die KBLV mitteilt, beschäftigt die Behörde bayernweit 120 Mitarbeiter und überwacht 820 Lebensmittel- und Nutztierhaltungsbetriebe. Dazu gehören etwa Molkereien, Käsereien, Fleischverarbeitungsbetriebe, aber auch Großbäckereien und Hersteller von Babynahrung sowie Schlachthäuser. In Buchloe sind derzeit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Der Standort in der Gennachstadt ist neben denen in Kulmbach (Oberfranken), Altdorf (Mittelfranken) und Oberding (Oberbayern) einer von vier Sitzen in Bayern. Daneben betreibt die KBLV auch tierärztliche Grenzkontrollen am Flughafen in München.

Neues KBLV-Dienstgebäude in Buchloe bringt Planungssicherheit

Behördenleiterin Dr. Claudia Thielen betonte: „Die Stadt Buchloe hat sich von Anfang an großartig für uns engagiert und das Rathausgebäude in Rekordzeit an unsere Anforderungen angepasst.“ Durch den Umzug ins neue Gebäude sei die KBLV nun endgültig in Buchloe sesshaft geworden, was Planungssicherheit verschaffe.

