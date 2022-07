Hoffnung für die Pappeln? Das plant der neue Besitzer der König-Ludwig-Hütte

Elektrotechniker Norbert Zeus ist neuer Besitzer der König-Ludwig-Hütte in Buchloe. So soll es mit den alten Bäumen im ehemaligen Biergarten weitergehen.

03.07.2022 | Stand: 17:50 Uhr

Müssen die Pappeln im ehemaligen Biergarten der König-Ludwig-Hütte gefällt werden? Nicht, wenn es nach dem jetzigen Inhaber Norbert Zeus geht. Der Elektrotechniker will in die Gaststätte Diensträume für seinen Betrieb samt eigener Wohnung einbauen. Die Bäume im Garten an der Münchener Straße 41 möchte er jedoch unbedingt erhalten, versichert er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Besitzer der König-Ludwig-Hütte möchte eigentlich nur ein Carport bauen

Sollte allerdings – wie im Juni im Buchloer Bauausschuss diskutiert – eine Lagerhalle auf dem Grundstück entstehen, sieht die Lage anders aus. Dann würde der Platz für die Pappeln voraussichtlich knapp. Ursprünglich hatte Zeus geplant, anstelle der Halle ein Carport für Anhänger südöstlich der Hütte aufstellen zu lassen. Dieses wäre nicht mit den bestehenden Bäumen kollidiert „und wäre perfekt für eine Photovoltaikanlage geeignet gewesen“, sagt Zeus. Die Stadt habe diesen Antrag jedoch abgelehnt.

Hintergrund sei, dass sich das Grundstück im Buchloer Südosten in einem Industriegebiet befindet. Dort muss die gewerbliche Nutzung im Vordergrund stehen. Schwierig, weil Zeus in der Hütte neben Büro- auch Wohnräume vorgesehen hat. „Eine Dienstleiterwohnung ist eigentlich etwas ganz Normales“, sagt er.

"Am liebsten würde ich den Garten einfach so lassen, wie er ist"

Diese wäre vor allem daher sinnvoll, dass er so spontan Arbeiten in der Umgebung erledigen könnte. „Wenn ich erst von sonst wo herfahren muss, dann dauert das natürlich.“ Weil ihm das Carport jedoch untersagt wurde, „da so die gewerbliche Nutzung nicht überwiege“, sei aus Mangel an Alternativen der Antrag auf den Bau einer Halle entstanden. „Am liebsten würde ich den Garten einfach so lassen, wie er ist“, sagt der Inhaber. Ihm ginge es in erster Linie um eine Nutzungsänderung, damit er dort wohnen darf, wo er auch arbeitet.

Übrigens: Das Elektrogeschäft von Zeus wird – anders als viele annehmen – kein Laden à la Media Mark. „Ich verkaufe keine Waschmaschinen“, sagt er und lacht. Vielmehr kümmere er sich beispielsweise um die Installation von Bädern, Küchen oder Photovoltaikanlagen und deren Renovierung. Meist sei er auf Baustellen unterwegs, berichtet Zeus.

