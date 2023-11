Buchloe bummelt wieder im Lichterschein

Bei der Nacht der Lichter am Freitag, 24. November, wird die Buchloer Bahnhofstraße zur stimmungsvollen Einkaufsmeile. Was dieses Jahr geboten ist.

20.11.2023 | Stand: 05:06 Uhr

Während sich Onlinehändler am "Black Friday" mit Rabattangeboten übertrumpfen, hat die Stadt Buchloe am Freitag, 24. November, ein anderes Argument für eine Shoppingtour parat: Die Nacht der Lichter geht in die nächste Runde. Dann verwandelt sich die Bahnhofsstraße wieder in eine stimmungsvoll beleuchtete Fußgängerzone, in der Geschäfte und Stände zum Bummeln und Schlemmen einladen.

In der Nacht der Lichter sorgen Einzelhändler und Vereine für Weihnachtsstimmung

Etwa 20 Buchloer Einzelhändler nehmen heuer an der Aktion teil und öffnen ihre Ladentüren bis 20 Uhr, wie Karin Gärtner mitteilt, die beim Gewerbeverein für die Organisation zuständig ist. Zudem haben sich bislang 15 Vereine und Läden für Stände angemeldet, die am Immlepark und der neuen Mitte aufgebaut werden. Die Veranstaltung versprüht, ein Wochenende vor dem ersten Advent, schon weihnachtliche Stimmung: An mehreren Stationen wird Punsch und Glühwein ausgeschenkt, es gibt deftige und süße Leckerbissen. Außerdem lädt der Freundeskreis Musikschule Buchloe e.V. wieder ein zum Verzieren von Lebkuchen in den Räumen der Sparkasse. Zum Klingen bringt die Musikschule der Vhs das Event und auch der Spielmannszug der Stadtkapelle wird auf der Bahnhofstraße unterwegs sein, um für Unterhaltung zu sorgen. Zudem wird optisch die Vorweihnachtszeit eingeläutet: In der Nacht der Lichter wird erstmals vor dem Advent die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Bahnhofstraße angeknipst - das hat die Stadt genehmigt, wie Gärtner mitteilt.

Das Einkaufen steht zwar im Fokus, doch kann man bei der Lichternacht auch etwas lernen. "Wir bieten Mühlenführungen an bis in die späten Stunden", sagt Anton Schmid, Müllermeister der gleichnamigen Kunstmühle, deren Geschichte in Buchloe bis 1311 zurückgeht. Dort erfahren Interessierte wie aus dem Korn das Mehl entsteht, das wir in Brot und Co. zu uns nehmen. Zudem ist auch der Mühlenladen geöffnet und im Hof können sich Besucherinnen und Besucher am Lagerfeuer aufwärmen.

Schmuck hat in der Vorweihnachtszeit eine gewisse Anziehungskraft

Etwas entfernt vom Besucherstrom, aber dennoch traditionell bei der Nacht der Lichter dabei, sind die Geschäfte Optik Peterschütz und Goldschmiede Zinth in der Hindenburgstraße. Suzan Zinth ist bereits fleißig am Dekorieren - "es muss ja bis Freitag alles schön weihnachtlich sein." In der Hindenburgstraße sei zwar erfahrungsgemäß etwas weniger Durchlauf, aber Schmuckgeschäfte haben kurz vor Weihnachten doch eine gewisse Anziehungskraft, sagt Zinth. Um das Einkaufserlebnis zu versüßen, möchte sie Prosecco, Naschereien und eine Verlosung anbieten.

Mit der Nacht der Lichter wollen die Organisatoren nicht nur das Weihnachtsshopping einläuten, sondern auch Buchloe als Einkaufsstandort stärken. Man müsse nicht immer nach München oder Augsburg fahren, sagt Gärtner - "in Buchloe gibt es auch etwas zu kaufen."

Straßensperren rund um die Buchloer Bahnhofstraße werden ab 15 Uhr errichtet

Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufbauen können, werden am Freitagnachmittag ab 15 Uhr rund um die Bahnhofstraße Straßensperren errichtet. Die Organisatoren bitten alle, in diesem Bereich geparkte Autos vorher wegzufahren. Ab etwa 16 Uhr, wenn es langsam dunkel wird, beginnt die Nacht der Lichter. Die teilnehmenden Geschäfte haben bis 20 Uhr geöffnet. Für die Veranstaltung gilt die Ausschankgenehmigung bis 23 Uhr. So lange dürfen Speisen und Getränke an den Ständen verkauft werden.

Lesen Sie auch: So will die Buchloer Bücherei mehr Menschen fürs Lesen begeistern