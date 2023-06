Das ist beim "Summer on Ice" in Buchloe geboten

„Summer on Ice“ lautet das Motto bei dem Fest, das die Stadt Buchloe am 10. und 11. Juni auf die Beine stellt. Was Gäste rund um das Eisstadion erwartet.

Die Buden hat der Bauhof bereits aufgebaut, die Stromleitung steht und der Wetterbericht für das Wochenende sieht vielversprechend aus – so kann das „Summer on Ice“ kommen. Dieses Wochenende, am 10. und 11. Juni, steigt das zweitägige Fest am Eisstadion. Zusammen mit Vereinen und Gewerbetreibenden stellt die Stadt einiges auf die Beine.

Beim "Summer on Ice" können sich Buchloer Vereine und Einzelhändler präsentieren

Das „Summer on Ice“ soll Vereinen und Einzelhändlern eine Plattform bieten, um sich zu präsentieren. Dazu konnten sich Interessierte für eine Bude anmelden. Mit über 40 Ständen verwandelt sich der Parkplatz zwischen Eisstadion und Gymnasium am Wochenende in einen Marktplatz. Dort ist auch eine kleine Showbühne aufgebaut, wo Musik- und Sportvereine auftreten. Das Fest beginnt jeweils um 12 Uhr.

Samstagabend wird das Geschehen ins Innere der Sparkassen-Arena verlagert: Die Eisfläche ist gewichen und macht Platz für eine Bühne, 1500 Gäste und heiße Stimmung – etwa beim Auftritt der Stimmungsband „Muckasäck“ (ab 22 Uhr), für den es noch Tickets an der Abendkasse gibt.

„Bis jetzt ist alles super gelaufen“, sagte Carina Santjohanser, die bei der Stadt verantwortlich ist für die Organisation. Bei den Betreibern der Buden habe sie darauf geachtet, es möglichst regional zu halten – getreu dem Motto: von Buchloern für Buchloe.

ESV Buchloe übernimmt die Bewirtung im Eisstadion, wo eine große Bühne aufgebaut wird

Da das Ganze im Wohnzimmer der Piraten stattfindet, ist der ESV Buchloe natürlich mit von der Partie. Wie Zweiter Vorsitzender Florian Warkus mitteilt, übernimmt der Verein für die Stadt die Bewirtung bei der Abendveranstaltung im Stadion. Es wird Grillgut geben sowie die üblichen Getränke und Cocktails. „Das ist für uns relativ viel Aufwand“, sagte Warkus. 70 Helferinnen und Helfer stellt der ESV. Darum sind die Freibeuter nicht auch noch tagsüber an einem Stand vertreten.

Dort anzutreffen ist hingegen Julia Brey, die den Laden „Rose & Lily“ in der Bahnhofstraße betreibt. Sie bietet Dekoartikel, Spielwaren, Geschirr und Badetaschen an – „eine kleine Auswahl aus meinem Laden“, verriet Brey. Wer nicht nur das Zuhause, sondern sich selbst verschönern möchte, kann beim Stand des Friseurstudios Paradiso Michael vorbeischauen. Dort werden farbige Haarverlängerungen für Kinder angeboten, Herren können sich die Konturen schneiden und Frauen schminken lassen. Besonders Wagemutige könnten sich am Stand des Tattoo-Studios Polychrome das Organspende-Tattoo stechen lassen. Das soll dem Thema Aufmerksamkeit bescheren und Spendenbereitschaft symbolisieren.

Buntes Programm für die Kinder geplant

Um den guten Zweck geht es auch beim Drachenclub, dem Hort der Comenius Grundschule. Auf Initiative des Elternbeirats wurde eine Losbude auf die Beine gestellt, wo es Sachpreise und Gutscheine Buchloer Einzelhändler zu holen gibt. „Von dem Erlös wollen wir uns Stehtische anschaffen für die Hausaufgaben“, sagte Hort-Leiterin Andrea Kößler. Denn das Betreuungspersonal habe festgestellt, dass die Kinder nachmittags lieber im Stehen arbeiten.

Beim „Summer on Ice“ werden sie die Füße aber wohl kaum stillhalten können – zu verlockend klingt das Kinderprogramm: Es wird Kinderschminken geboten, Torwandschießen, ein Angelspiel und ein Karussell aufgebaut. „Und für die großen Kinder gibt es ein Pokerturnier“, so Santjohanser.

Wer davon hungrig wird, sollte an einer der Buden fündig werden. Neben Markt-Klassikern wie Bratwurst, Schupfnudeln und Waffeln gibt es auch ausgefallenere Schmankerl wie Gyros oder türkische Spezialitäten.

