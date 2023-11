Der Immlepark soll im Frühjahr aufblühen

Damit es im kommenden Frühling in Buchloe sprießt, plant die FDP-Fraktion eine Pflanzaktion im Immlepark.

21.11.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Mehr Blumen im Immlepark: Diesen Wunsch äußerte die Buchloer Bevölkerung schon oft. Die FDP-Fraktion des Stadtrats möchte ihn nun in die Tat umsetzen und lädt in Kooperation mit dem Gartenbauverein Buchloe am Samstag, 25. November, ab 10 Uhr zur gemeinsamen Pflanzaktion ein.

Mehr als 1000 Blumenzwiebeln im Immlepark

Mit vereinten Kräften sollen mehr als 1000 Blumenzwiebeln in den Boden gesetzt werden, die dem Park künftig als erste Frühlingsboten ein farbenfrohes Gesicht verleihen. Alle naturverbundenen Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, ausgerüstet mit Spaten, Schaufel, Pikierstab und Co. beim Einpflanzen zu helfen. (pm)

Lesen Sie auch: Wie teuer wird Wasser in Buchloe? Nach Jahren sollen Gebühren steigen