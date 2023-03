Einbrüche im Buchloer Norden - Polizei sucht weiterhin Zeugen

Die Einbrüche im Vereinsheim des FC Buchloe und im Wertstoffhof hängen wohl zusammen. Dem Verein wurden Schlüssel geklaut. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen.

04.03.2023 | Stand: 12:03 Uhr

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zusammenhängt“, sagt Polizeihauptkommissar Markus Dösinger über die Einbrüche im Wertstoffhof und dem Vereinsheim des FC Buchloe. Bei beiden Gebäuden, die in Nachbarschaft am Stadtrand liegen, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Fenster eingeworfen, um ins Innere zu gelangen.

Einbrecher kam nur ins Büro des FC Buchloe - da war Endstation

Der FC Buchloe ist gerade ziemlich gebeutelt – und zwar nicht aus sportlicher Sicht. Erst zerhacken Krähen das Spielfeld und richten großen Schaden an, dann steigen auch noch Einbrecher ins Vereinsheim ein. Montagnachmittag ist einem ehrenamtlichen Helfer aufgefallen, dass das Bürofenster zerbrochen war und offen stand. Dafür benutzten die Unbekannten wohl zwei große Aschenbecher und eine Flasche. Zumindest legen das die Spuren nahe, wie Johann Seitz vom Verein mitteilt.

Im Büro angekommen war jedoch Endstation. „Die Türen innen sind immer zugesperrt“, sagt Seitz. Gestohlen wurden nach Informationen des Vereins ein paar Schlüssel. Darum müssten nun das Fenster und Schlösser ausgetauscht werden.

In beiden Gebäuden gab es nichts zu holen

Auch beim Wertstoffhof ist nichts entwendet worden. Dösinger bezeichnet es als „relativ ungewöhnlich“, dass in Gebäude eingebrochen wird, in denen es nichts zu holen gibt. Schon vor einigen Jahren waren Eindringlinge durch ein gekipptes Fenster ins Gebäude des FC Buchloe gelangt. „Das ist halt der Nachteil an der Lage“, so Seitz. Zwar liege das Sportgelände idyllisch am Stadtrand, andererseits seien Gauner dort auch allein und ungestört. Vorbeugende Maßnahmen seien laut Polizei schwierig, wenn nicht rund um die Uhr jemand vor Ort sei.

Zeugenhinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Polizei Buchloe unter 08241/9690-0 entgegen.

