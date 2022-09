Zur "Fairen Woche 2022" referiert Barbara Voit über das Thema Nachhaltigkeit in der Stadtbücherei. Außerdem wurde ein besonderes Themen-Bücherregal eröffnet.

Von Nicole C. Becker

23.09.2022 | Stand: 18:03 Uhr

„Was hat die Mücke je für uns getan?“ – so lautet der Titel des Buches von Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg, welches im Rahmen der „Fairen Woche 2022“ am vergangenen Dienstag in der Buchloer Stadtbücherei vorgestellt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.