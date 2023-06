Die Firma Hörmann stockt auf

Aus dem Bürokomplex im Buchloer Westen will das Unternehmen ein 19 Meter hohes Haus mit fünf Stockwerken machen. Wie der Bauausschuss dazu steht.

04.06.2023 | Stand: 17:28 Uhr

Das Buchloer Bauunternehmen Hörmann will aufstocken. Das bedeutet: Aus dem dreigeschossigen Bürokomplex in der Rudolf-Hörmann-Straße 3 soll ein 19 Meter hohes Gebäude mit fünf Stockwerken und Flachdach werden. Mit diesem Vorhaben haben sich die Mitglieder des Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung auseinandergesetzt.

