45-Jährige fährt mit über drei Promille in Buchloe nach Hause

Eine Frau ist in Buchloe betrunken heimgefahren. Die Polizei spürte ihr Auto vor ihrer Wohnung auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

26.08.2022 | Stand: 19:38 Uhr

Mit über drei Promille ist eine Frau am Donnerstagabend in Buchloe am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, meldeten anonyme Zeugen zuvor dass sich eine 45-Jährige stark betrunken mit dem Auto von der Landsberger Straße auf den Heimweg gemacht hatte.

Betrunkene Frau fährt in Buchloe heim: Anonyme melden Vorfall der Polizei

Beamte der Polizei fanden den Wagen kurz darauf vor der Wohnung der Frau. Ein Alkoholtest bei der 45-Jährigen ergab einen Wert von über drei Promille. Daraufhin stellten die Beamten den Führerschein der Fahrerin sicher und ordneten eine Blutabnahme an. Sie muss jetzt mit einer hohen Geldstrafe und dem Entzug ihres Führerscheins rechnen.

