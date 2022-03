Fridays for Future in Buchloe im Umbruch

Im ganzen Allgäu protestieren Menschen für Frieden und Klima – in Buchloe nicht. Das hat einen einfachen Grund.

Fridays for Future hat am Freitag wieder zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. Über 220.000 Menschen demonstrierten in Deutschland – angesichts des Kriegs in der Ukraine sowohl für Frieden als auch für Klimagerechtigkeit.

Im Allgäu fanden ebenfalls zahlreiche Protestaktionen statt: In Mindelheim, Kaufbeuren, Kempten, Sonthofen und Lindenberg gingen Menschen auf die Straßen, um ein Zeichen für Frieden und Klimaschutz zu setzen. In Buchloe hingegen blieb es ruhig, es fand keine Kundgebung statt.

Keine Klima-Demo in Buchloe: Neue Organisatoren gesucht

Das liegt daran, dass Fridays for Future dort gerade neue Organisatoren sucht. Die beiden Köpfe der Bewegung in der Gennachstadt – Johanna Vogler und Benita Bergmann – sind zum Studieren weggezogen und suchen nun nach Nachfolgern.

„Wir haben schon mit mehreren Menschen gesprochen und es haben sich auch wieder Personen beworben, aber so etwas dauert immer ein bisschen“, sagt Vogler im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Bewerbungsprozess ist also in vollem Gange. Zudem seien in nächster Zeit einige Treffen mit den Kandidatinnen und Kandidaten geplant. Wann die Nachfolger und Nachfolgerinnen gefunden sind, ist momentan aber noch unklar.

"Es gibt viele Menschen, die an den Demonstrationen teilnehmen wollen"

Um die Fridays-for-Future-Bewegung in Buchloe war es zuletzt ruhiger geworden. Nach mehreren Aktionen im Jahr 2020 protestierten die Buchloer zuletzt im September 2021 mit einer gemeinsamen Zugfahrt von Buchloe nach Mindelheim, damals unterstützt von Bund Naturschutz, den Buchloer Grünen, der unabhängigen Bürgerinitiative Buchloe und der evangelischen Kirche Memmingen. Vogler sagt dazu: „Es gibt viele Menschen, die an den Demonstrationen teilnehmen wollen, aber deutlich weniger, die sich auch organisatorisch engagieren wollen.“

Fridays for Future beim SoundArt-Festival 2022 in Buchloe dabei

Welche Aktionen die Buchloer Klimakämpfer in Zukunft planen, hänge von den etwaigen Nachfolgern ab, so Vogler. Ein Vorhaben stehe allerdings schon fest: „Beim SoundArt Festival in Buchloe werden wir mit einem Stand vertreten sein“, sagt Vogler. Mit Details hält sich die scheidende Organisatorin aber noch bedeckt.

Dass die Initiative in Buchloe auslaufe, verneint Vogler. Es gebe immer noch viele, die sich engagieren wollen. Wer Interesse habe, Teil der Fridays-for-Future-Bewegung in Buchloe zu werden, könne sich jederzeit mit einer Nachricht an die offizielle Instagram-Seite wenden.

