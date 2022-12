Segen gibt es in Buchloe nur auf Bestellung

Die Stadtpfarrei Buchloe leidet unter Sternsinger-Personalmangel - darum müssen sich Haushalte vorher für den Segen anmelden.

Für die Sternsingeraktion hat die Pfarreiengemeinschaft Buchloe nicht genügend Kinder und Jugendliche gefunden, um im ganzen Stadtgebiet den Segen zu spenden.

Deshalb wird um vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 4. Januar, gebeten. An diesem Tag ist die Aktion nördlich der Bahnhofstraße /Landsberger Straße und im Buchloer Westen geplant. Am Donnerstag, 5. Januar, sind die Sternsinger südlich der Bahnhofstraße/Landsberger Straße und im Buchloer Westen unterwegs.

So können sich Buchloer und Lindenberger für Sternsingeraktion anmelden

Für die Anmeldung gibt es verschiedene Möglichkeiten: telefonisch bei Florian Otte unter 0176/ 41948394, online auf dieser Internetseite oder per E-Mail an Sternsingen-buchloe@mail.de. Von 2. bis 4. Januar ist eine Anmeldung vormittags im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 08241/90250 möglich.

In Lindenberg werden an jeden Haushalt Infoblätter zur Anmeldung verteilt. Diese können in die Box in der Pfarrkirche eingeworfen oder bei Julia Kratel (08241/ 7754) und Renate Jugl (08241/ 910765) abgegeben werden. Dort können sich Interessierte auch telefonisch anmelden sowie per Mail an fischer.heidrun@t-online.de. Für alle anderen Orte in der Pfarreiengemeinschaft ist keine Anmeldung notwendig.

Die Aktion steht dieses Jahr unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit!“. Bei ihrem Besuch bitten die Sternsinger um Unterstützung für Hilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa.

