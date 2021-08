Vom Schloss Rio bis zur Kirche - Kunst im Buchloer Feuerwehrhaus

Mit Airbrush-Technik hat der österreichische Künstler und Feuerwehrmann Roland Krabichler neun markante Gebäude und Symbole der Stadt auf eine Wand gebracht.

25.08.2021 | Stand: 17:17 Uhr

Neubaugebiete und Pendler, Autobahn und Industrie, das Tor zum Allgäu – wofür steht Buchloe eigentlich? Unsere Zeitung spürt dieser Frage nach. Wir wollen wissen, wie es um die Stadt als Familienziel und Zentrum für die Region, wie es um das kulturelle und sportliche Angebot steht. In dieser Serie beleuchten wir Entwicklungen, sprechen mit Buchloern und schauen auf die Stadt und ihre Attraktivität, Eigenheiten und Nachteile. Heute geht es um markante Gebäude oder Kunstwerke in der Stadt, die in einem ganz besonderen Bild vereint sind.