Sprayer in Buchloer auf frischer Tat ertappt: Ist er für weitere Grafittis verantwortlich?

Am Donnerstag ertappt die Polizei einen 20-Jährigen, als er eine Lärmschutzwand in Buchloe besprüht. Eine Durchsuchung liefert den Beamten weitere Beweismittel.

26.05.2023 | Stand: 14:13 Uhr

Einen 20-Jährigen, der eine Lärmschutzwand der Bahnstrecke mit Farbe besprühte, hat die Polizei auf frischer Tat ertappt. Laut den Beamten flüchtete der Mann am späten Donnerstagabend zunächst in Richtung Karwendelstraße, wurde dann aber nach kurzer Verfolgung an einer Garage festgenommen. Eine Tüte mit Spraydosen und seinen Rucksack hatte der 20-Jährige zuvor noch in einem Gebüsch versteckt.

Sprayer in Buchloe - Polizei findet Beweise bei Wohnungsdurchsuchung

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei weitere Beweismittel. Sie beschäftigt sich derzeit mit der Frage, ob dem Mann und einer weiteren Person auch andere Graffitis zugeordnet werden können. Die Polizei Buchloe bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08241/96900.

