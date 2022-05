Mehrere Schrebergartenhütten in Buchloe brennen komplett ab

Ein Feuer in einer Schrebergartenhütte hat einen Schaden von 10.000 Euro verursacht. Zwei Hütten brannten komplett ab und ein Container wurde beschädigt.

30.05.2022 | Stand: 13:35 Uhr

In der Nacht auf Sonntag haben mehrere Hütten in Schrebergärten bei Buchloe gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein 26-Jähriger die Flammen in der Echenlohstraße in Buchloe und alarmierte die Feuerwehr.

Feuer in Schrebergärten in Buchloe: Schaden von 10.000 Euro

Die Einsatzkräfte könnten nur noch verhindern, dass der Brand sich ausbreitete. Zwei Hütten brannten komplett ab und ein Container des Bauhofs nebenan wurde beschädigt. Das Feuer richtete einen Schaden von 10.000 Euro an.

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Buchloe bittet unter der Telefonnummer 08241/ 9690-0 oder unter der E-Mail-Adresse pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de um Hinweise.

