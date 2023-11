Buchloer Haushalte wochenlang ohne Telefon, Internet und TV

Auf einer Baustelle wird im Oktober ein Kabel beschädigt. Daraufhin sind fünf Buchloer Haushalte wochenlang offline. Plötzlich geht es doch ganz schnell.

23.11.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Er hatte am 18. Oktober gerade den Fernseher laufen, als es plötzlich dunkel wurde, erzählt Anton Lutzenberger. Am Gerät lag es nicht, vielmehr waren sämtliche Leitungen tot. Telefon, Internet und TV - nichts funktionierte mehr. Den Nachbarn in der Buchloer Löwengrube ging es ebenso. Die Ursache machte Lutzenberger schnell aus: Auf der Baustelle des Mehrgenerationenhauses waren Kabel beschädigt worden. Wochenlang änderte sich gar nichts, die Reparatur kostete Lutzenberger den letzten Nerv. Er wandte sich am Mittwoch an unsere Redaktion - und nach der Anfrage ging es plötzlich ganz schnell.

