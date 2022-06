Wegen Personalmangels haben Buchloer Kinder ab September keinen Platz. Wie die Situation für Eltern ist und was Stadt und Kirche gegen das Problem unternehmen.

12.06.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Dieser Brief, der um den Vatertag in einige Buchloer Briefkästen flatterte, war für Eltern ein Schock. Leider haben die Kinder ab September in der Kita Don Bosco keinen Platz. Der Grund: Personalmangel. 25 Familien haben sich zusammengeschlossen und suchen fieberhaft nach einer Lösung. Doch die Lage ist verzwickt. Denn es fehlt in den Buchloer Kitas an Personal.

