Sie werden dringend gebraucht - Krankenpflegehelferinnen beenden Ausbildung

Elf Krankenpflegehelferinnen und ein Helfer haben die Ausbildung in Buchloe bestanden. Das Buchloer Krankenhaus St. Josef wartet schon auf sie.

12.07.2022 | Stand: 05:23 Uhr

Ein ganzes Jahr hat die Ausbildung zur Krankenpflegehilfe gedauert. Nach ihren bestandenen Prüfungen bekamen elf junge Frauen und ein Mann ihre Zeugnisse überreicht.

Bald eröffnet neue Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Buchloe

Es war der letzte Jahrgang der Berufsfachschule für Krankenpflegehelfer, der in den Containern an der Schrannenstraße ausgebildet wurde. Nach vier Jahren ist diese Übergangslösung nun beendet, denn im September wird die neue Berufsfachschule für Krankenpflegehelfer am Buchloer Krankenhaus eröffnet. Sie befindet sich auf der Nordseite von St. Josef.

(Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".)

Buchloes Zweiter Bürgermeister Herbert Barthelmes freute sich darüber, dass der Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren in das Buchloer Krankenhaus St. Josef investiert. Damit werden die Versorgung der Patienten und auch Arbeitsplätze sichert.

Bedarf in der Pflege wächst ständig

Im Mittelpunkt der Abschlussfeier standen die frisch ausgebildeten Krankenpflegehelferinnen und -helfer. „Da steckt viel Arbeit drin, aber ihr habt gekämpft und steht heute als Sieger da. Morgen werdet ihr schon gebraucht“, sagte Schulleiterin Stefanie Kohler zu ihren sichtlich erleichterten Schülerinnen.

Lesen Sie auch

Volle Kita-Gruppen in Buchloe, schwere Personalsuche Interview

Die dritte Bürgermeisterin von Kaufbeuren, Oberärztin Erika Rössler, wies auf den ständig wachsenden Bedarf in der Pflege, sowohl für körperliche, als auch für psychische Krankheiten hin. „Wenn ihr euch in diesem Beruf wohl fühlt, dann stehen euch noch viele Türen offen“, sagte sie mit Hinweis auf die dreijährige Krankenpflegeschule.

Alisa Lavrenova bedankte sich im Namen der Absolventinnen mit einem Lied und einer Rede für die familiäre Atmosphäre während der Ausbildung.

Lesen Sie auch: