Eine Ära endet: Nach der letzten Auktion in der Schwabenhalle steht der Abriss bevor

Nach 65 Jahren Rindervermarktung in Buchloe fand in der Schwabenhalle die letzte Auktion statt. Das Areal geht an drei heimische Firmen – was sie dort planen.

27.04.2022 | Stand: 15:40 Uhr

Nach 65 Jahren Rindervermarktung in Buchloe ist Schluss: Vor der letzten Auktion übergaben die Verantwortlichen von „ProRind“ – so heißt die gemeinsame Zuchtorganisation der Allgäuer Herdebuchgesellschaft und dem Zuchtverband Schwarzbunt Rotbunt – den Schlüssel der Schwabenhalle zurück an den Eigentümer, die Stadt Buchloe. Bürgermeister Robert Pöschl sprach von einer Zeit des Abschieds, aber auch des Aufbruchs – hin zu einem neuen Buchloer Gewerbepark an der A96.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.