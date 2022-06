Repair Café und Sound Art: Lion Club spendet 6200 Euro

Aus dem Erlös des Adventskalenderverkaufs spendet der Lions Club 6200 Euro. Diese Buchloer Vereine und Aktionen profitieren.

12.06.2022 | Stand: 05:04 Uhr

Aus dem Erlös des Adventskalender-Verkaufs spendet der Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe 6200 Euro an fünf Projekte und Aktionen.

Buchloer Repair-Café bekommt 2000 Euro von Lions Club

2000 Euro gehen an das Buchloer Repair-Café, das dieses Jahr neu gegründet wurde, zur Beschaffung von Geräten und Werkzeugen. „Wir sehen diese Aktion als Beitrag zum Umweltschutz und gegen die Wegwerfgesellschaft“, heißt es vonseiten des Lions Clubs.

Das diesjährige Jugendkulturfestival „Sound Art“, das am 2. Juli im Immle-Park stattfindet, werde im Rahmen des Jugendprogramms mit 1000 Euro unterstützt. Dass der Jugendbeirat Buchloe und der Kreisjugendring das Event organisieren, sei großartig und wichtig.

Ferienfreizeit erhält 500 Euro für Gutscheine

Für „stille Hilfen“ wurden je 1000 Euro an die Evangelische und die Katholische Kirche gespendet. „Durch die derzeitigen Turbulenzen werden sicher mehr direkte Hilfen für unverschuldet in Not geratene Menschen zu leisten sein“, so der Lions Club. Wie in den vergangenen Jahren gibt es wieder einen Beitrag für die Buchloer Ferienfreizeit, die 500 Euro für Gutscheine erhält. Diese kommen Kindern zugute, die aus finanziellen Gründen nicht am Ferienprogramm teilnehmen könnten.

Den Sponsoren, die diese Aktionen durch Sach- und Geldspenden erst ermöglichen, wurden als Dankeschön Urkunden überreicht, die sie als treue Teilnehmer an der Aktion „Buchloer Adventskalender“ ausweisen.

