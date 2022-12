Buchloer Netto-Filiale öffnet wieder ihre Türen

Nach kurzer Umbauphase hat der Netto-Markt in Buchloe wieder geöffnet. Das sind die Neuerungen im Geschäft.

06.12.2022 | Stand: 17:24 Uhr

Seit gestern ist der Netto-Markt in der Karwendelstraße nach kurzer Umbauphase wieder geöffnet. Die Regale auf der 840 Quadratmeter großen Verkaufsfläche wurden modernisiert, sagt Verkaufsleiterin Monika Kiesl. Zudem gibt es nun elektronische Preisschilder und eine zusätzliche Kasse, an der die Kunden ihren Einkauf selbst scannen und im Anschluss per EC–Karte zahlen können.

An der neuen Kasse können Kunden ihre Waren selbst scannen. Bild: Matthias Kleber

Netto Buchloe - großer Andrang zur Wiedereröffnung

So umging der ein oder andere den Andrang an den herkömmlichen Kassen. Die Kunden-Schlangen reichten dort teils bis zur Fleischtheke an der gegenüberliegenden Seite des Marktes.

