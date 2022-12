Gute Nachricht des Tages: „Löschzwergerl“ starten durch

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem nächsten Türchen verstecken sich die "Löschzwergerl".

12.12.2022 | Stand: 04:04 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

„Die Kinder spielerisch an die Feuerwehr heranführen“ – so lautet das Motto bei der Buchloer Kinderfeuerwehr, die im Sommer dieses Jahres an den Start ging. Zum ersten Treffen im Juli hatten sich bereits knapp dreißig Buben und Mädchen angemeldet. Das freute Kinderfeuerwehr-Leiterin Ronja Haug sehr.

Kinderfeuerwehr Buchloe - Buben und Mädchen spielerisch heranführen

Neben der bereits bestehenden Jugendfeuerwehr, bei der die jungen Buchloerinnen und Buchloer ab zwölf Jahren mitmachen können, sind bei der Kinderfeuerwehr bereits Kinder zwischen sieben und elf Jahren mit an Bord.

Das lernen die Kinder der "Löschzwergerl"-Gruppe

Die Verantwortlichen der „Löschzwergerl“ setzen den Fokus dabei auf grundlegendes Wissen rund um die Feuerwehr und Erste Hilfe: Wie lauten eigentlich die Notrufnummern? Sowie auf gemeinsame Unternehmungen. So sollen Miteinander und soziale Kompetenz der Kinder gestärkt werden.

