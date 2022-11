Ein Investor plant ein neues Paketverteilerzentrum im Norden Buchloes. Dass bei dessen Betrieb Lärmgrenzen überschritten würden, sorgt für hitzige Diskussionen.

09.11.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Ein Paketverteilerzentrum samt Bürogebäude im Buchloer Norden bauen – so lautet der Plan eines auswärtigen Investors. Dass das Vorhaben jedoch vor Hürden steht, die es unter Umständen gänzlich scheitern lassen könnten, wurde in der Sitzung des Buchloer Bauausschusses am Dienstagabend deutlich.

