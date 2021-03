Buchloe: Ostermarkt fällt aus

Die Stadt sagt die Veranstaltung ab. Bereits die zweite städtische Großveranstaltung fällt damit aus

06.03.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Aufgrund des verlängerten Lockdowns bis Ende März 2021 muss auch leider der Ostermarkt am 5. April in Buchloe abgesagt werden, teilt die Verwaltung der Stadt mit. Jährlich kommen rund 10 000 Besucher in die Buchloer Bahnhofstraße. Ein Hygienekonzept sei wegen der Besucheranzahl nur unter erheblichem personellen Aufwand umzusetzen.

Auch die Weitläufigkeit der Bahnhofstraße und die vielen Zugangsmöglichkeiten erschweren die Besucherkontrolle, teilt die Verwaltung weiter mit. Zudem bestehe die Gefahr der sogenannten Traubenbildung an einzelnen Ständen, weshalb der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht mehr gewahrt wäre.

Schon der zweite Markt

„Wir bedauern sehr, nach dem Herbstmarkt 2020 nun auch den Ostermarkt absagen zu müssen. Unter den aktuellen Umständen ist die Durchführung jedoch nicht verantwortungsvoll möglich“, erläutert Bürgermeister Robert Pöschl die Entscheidung.