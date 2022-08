Buchloe: Parken für Einkäufe, E-Auto laden und Ruhezeiten für LKWs

Kein Parkhaus, aber trotzdem einige Möglichkeiten zum Parken in Buchloe. Ebenso zum E-Auto Laden und Einhalten von Ruhezeiten für Lkw-Fahrer.

Buchloe ist eine belebte Stadt, aber sie hat ein Problem: Das Parken. Wer nur schnell mal in einem der Läden in der Bahnhofstraße etwas erledigen möchte, findet mit dem den schrägen Parkbuchten sicherlich eine akzeptable Möglichkeit. Kaufbeuren etwa hat mehrere Parkhäuser. Die fehlen Buchloe, dem Tor zum Allgäu allerdings. Trotzdem gibt es einige Möglichkeiten, für den Einkauf und andere Erledigungen einen Stellplatz zu finden.

Parken am Schrannenplatz

Der Schrannenplatz bietet für Autofahrer in Buchloe zumindest einen kostenlosen Parkplatz. Und mit der Brücke über die Gennach ist man schnell zu Fuß im Zentrum der Stadt. Schattenplätze gibt es jedoch keine und auch für Fahrzeuge über siebeneinhalb Tonnen ist das Parken untersagt. Wen es nicht stört, dass hier nicht asphaltiert wurde, dem ist der Parkplatz zu empfehlen.

Immleplatz

Nicht viele Parkplätze, aber mit Parkscheibenpflicht und Schattenmöglichkeiten ein Stellplatz in zentralerer Umgebung der geschäftigen Bahnhofstraße. Von 21 Uhr bis 6 Uhr ist ein Parkverbot sowie Samstags von 6 - 13 Uhr, denn dann ist der Platz für den Wochenmarkt reserviert.

Mühlenweg

Ein paar Parkplätze im Schatten befinden sich am Gennachufer im Mühlenweg, allerdings nur werktags mit zeitlicher Einschränkung von zwei Stunden und Parkscheibe.

Die Parkmöglichkeiten im Mühlenweg sind selten alle belegt. Und am Vormittag ist fast durchgehend Schatten durch die Bäume vorhanden. Bild: Johannes Füssel

Neue Mitte

Für Erledigungen in den Geschäften der Neuen Mitte gibt es Parkmöglichkeiten. Allerdings ist zu den Stoßzeiten ein hohes Verkehrsaufkommen normal. Besonders nah an den Eingängen der Läden ist kein stressfreies Parken garantiert.

Die Parkbuchten in der Bahnhofstraße

Sicherlich die angenehmsten Möglichkeiten zum Parken in der Bahnhofstraße, lässt man außen vor, dass bei den schrägen Buchten, das rückwärts Ausparken in den fließenden Verkehr eine Tortur sein kann und man auf die Gnade anderer angewiesen ist. Sagen zumindest viele Buchloer.

Kurzzeitparkplatz Süd am Bahnhof

Für schnelle Erledigung ist nach dem Kreisverkehr Richtung Ortsteil Lindenberg die Einfahrt zum Kurzparkplatz. Nicht sonderlich viele Parkplätze und kein Schatten.

Parkbuchten in den Seitenstraßen

Wer den Fußweg nicht scheut, dem kann eine Parkbucht in den vielen Seitenstraßen von Buchloe dienlich sein. Einige davon sind mit Parkscheibenpflicht, andere jedoch nicht.

Parken für Pendler und Pendlerinnen

In der Karwendelstraße gibt es den Pendlerparkplatz für Bahnreisende. Nicht geteert und so gut wie keine Schattenplätze. Und bei der Autobahnausfahrt Ost, gibt es einen Park & Ride - Platz.

Lademöglichkeiten für E-Autos

Elektromobilität wird immer mehr genutzt - nur die Autos müssen auch mal geladen werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten der LEW. Eine davon befindet sich am Pendlerparkplatz in der Karwendelstraße und die andere am Büro der Lechwerke in der Bahnhofstraße.

Eine der beiden Möglichkeiten in Buchloe sein E-Auto zu laden ist in der Karwendelstraße. Bild: Johannes Füssel

Ruhezeiten: Möglichkeiten für Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen

Buchloe-West ist die wohl beste Ausfahrt für Lastwagen-Fahrer, denn man gelangt in die Rudolf-Diesel-Straße. Recht weit im Norden nach zwei Kreisverkehren gibt es Möglichkeiten für Lkw-Fahrer und Lkw-Fahrerinnen ihren Transporter abzustellen. Ebenso in der Max-Plank-Straße.