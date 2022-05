Autofahrerin verfällt in Sekundenschlaf und verkeilt Wagen im Lkw

Gefährliche Müdigkeit: Auf der A96 bei Buchloe ist es in der Früh zu einem Unfall gekommen, nachdem eine Autofahrerin dem Sekundenschlaf zum Opfer fiel.

20.05.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Zusammenprall um 3 Uhr in der Früh: Am Freitag ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen einem Lkw aufgefahren. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall aufgrund von Sekundenschlafs auf der A96 in Richtung Lindau. Dort prallte das Auto kurz nach der Anschlussstelle Buchloe-West mit dem vor ihm fahrenden Lkw zusammen. Bei der Kollision verkeilte sich ihr Wagen im Heck des Lkw-Anhängers.

Unfall A96 in Richtung Lindau: Auto prallt mit Lkw zusammen

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Autofahrerin kam jedoch mit einem Schock zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 19.000 Euro. Sie ermitteln nun gegen die 42-Jährige wegen Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung.

