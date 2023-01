Harmonische Klänge und Mundart beim Dreikönigssingen in Buchloe

Von Kinderchor bis A-Cappella: Das Dreikönigssingen in der Buchloer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zeigt wieder einmal die Vielfalt des Chorgesangs.

09.01.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Wie so vielen anderen Chören, Kulturschaffenden und Verbänden war auch dem Chorverband Bayerisch-Schwaben eine Corona-Pause verordnet worden. Nach zweimaligem Ausfall und somit dreijähriger Pause war nun ein Querschnitt durch die Vielfalt anspruchsvollen Laienmusizierens in der Region zu hören. Johannes Paul zeigte sich als Vorsitzender des Sängerkreises Ostallgäu in seiner Begrüßung überaus glücklich, in der vollen Buchloer Stadtpfarrkirche das „Dreikönigssingen“ wieder eröffnen zu können. Denn: „Chormusik in der Weihnachtszeit ist doch was ganz Besonderes.“

Blechbläserensemble der Stadtkapelle Buchloe eröffnet Dreikönigssingen

Den Auftakt machten indes nicht Sänger, sondern – als Vertreter der gastgebenden Kommune – das fünfköpfige Blechbläserensemble der Stadtkapelle Buchloe. Rainer Rakoczy, Monika Götzfried (Trompeten), Jürgen Herrmann (Bariton), Klaus Burkhard (Posaune) und Fritz Oppelt mit der Tuba setzten mit knackigen Intradenklängen, aber auch lyrischen Balladen und Choralmelodien, stets sorgfältig dynamisch abschattiert, weihnachtliche Glanzlichter der Instrumentalmusik.

Ein „Heimspiel“ hatten auch die Kinder der Chorklassen der Comenius-Grundschule in Buchloe. Monika Buntrock und Sarah Eser hatten mit den Mädchen und Buben zwei weihnachtliche Sätze einstudiert. „Stern in dunkler Nacht“ und „Zünd ein Licht“ setzten die jungen Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Schulleiter Georg Heinecker klar, motiviert und gut verständlich um. Sie zauberten so ein Lächeln auf die Gesichter der Zuhörer. Mit dem hebräischen Folk-Kanon „Hinei Mah tov“, der zum Zusammenstehen, zur Gemeinsamkeit einlädt, waren dann allen zum Mitsingen aufgefordert: Kinderchor und Publikum.

Neugablonzer A-Cappella-Chor ein Flagschiff im Ostallgäu

Den Bereich des vierstimmig-gemischten Chorgesangs deckte der A-Cappella-Chor Neugablonz ab. Er ist sicher eines der Flaggschiffe in diesem Chorsegment im Ostallgäu. In fünf sehr unterschiedlichen Chorsätzen zogen die Sänger einen großen Bogen vom Spätmittelalter bis zum Gospel. Mit reizvoller Transparenz zeichneten die Sänger in „Sei willkommen, Herre Christ“ eine zunehmende kontrapunktische Aufgliederung von der Einstimmigkeit bis zu atmosphärisch dichter Mehrstimmigkeit nach – ein wunderbarer, in den ternären Passagen schwungvoller und archaisch wirkender Rückgriff auf das 14. Jahrhundert.

„Heavenly Light“ bot eine zarte, aber intensive Klangverkostung im Detail; in „Deep River“ atmete der Chor beispielhaft einheitlich und bot auch ansonsten einen sensiblen und sehr homogenen Chorklang. Noch filigraner ging es zu in „River“: Unter das entspannt, fein und völlig drucklos gesungene Solo seines Leiters Christoph Garbe legte der Chor ein konsequent durchgehaltenes Fundament, wie es nur sehr selten von Chören zu hören ist. Ein weihnachtlich freudig und glockiges „Jubilate Deo“ des A-Cappella-Chores rundete die Gesamtleistung perfekt ab.

Mundartgebundene Chormusik der Liedertafel aus Hohenfurch

Die „Liedertafel“ Hohenfurch unter Dirigentin Andrea Ammann war mit ebenfalls fünf Liedsätzen vertreten. Einerseits war gepflegter Männerchorklang zu hören, andererseits auch für die tendenziell eher volkstümlich-mundartgebundene Chormusik. Schwungvoll und gut gegliedert sang die Liedertafel das „Auf, ihr Hirten“, gefolgt von einem schlicht, leise und nachdenklich geprägten Gruß zum neuen Jahr in „Zwischen Himmel und Erde“. Im zweiten Liedblock boten die Sänger verschieden ausgeformten Dreigesang in größerer Besetzung: Mit einem rhythmisch griffigen, fast zünftigen „Drei Kinig“ voll Mundart-Charme und dem gesungenen Segenswunsch „An Gottes Segen ist alles gelegen“ umschlossen die Oberbayern eine weihnachtliche Chor-Fassung des langsamen Satzes aus Dvoraks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“.

Bleibt zu erwähnen, dass die Hohenfurcher mit der Mundart nicht allein standen: Der Buchloer Stadtrat Franz Lang steuerte zwei kurze Texte in Mundart bei.

Lesen Sie auch: Buchloer Autor über sein Erstlingswerk: „Ein Abenteuer der anderen Art“