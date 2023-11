Steuererhöhung für Buchloer Gastronomen - "Ein Schlag ins Gesicht"

Wegen der Rückkehr zum alten Gastro-Steuersatz befürchten Wirte in Buchloe sinkende Kundenzahlen. Ein Restaurant in Lindenberg hat ein ganz anderes Problem.

28.11.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Ab Januar steigt die reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants von sieben wieder auf 19 Prozent. Zu diesem Schritt haben sich die Fraktionen der Ampelkoalition zuletzt in ihren Haushaltsverhandlungen entschieden, um zumindest einen Teil des rund 60 Milliarden Euro großen Lochs im Bundeshaushalt zu stopfen. Den Gastronomen in Buchloe bereiten diese Aussichten Sorgen. Weil sie die erhöhten Kosten mitunter an die Gäste weitergeben müssen - Essen also teurer wird - befürchten sie ab kommendem Jahr weniger Kundschaft im Lokal. Rolf Wörndl, Chef im Gasthof Eichel spricht von einem "riesigen Vertrauensverlust in die Politik."

