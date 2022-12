Weihnachtsgeschäft 2022 - Schöne Bescherung für die Läden?

Gestiegene Lebenshaltungskosten hemmen das Weihnachtsgeschäft. Auch die Prognosen der IHK sind mau. So schätzen Buchloer Einzelhändler die aktuelle Lage ein.

06.12.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Der Blick in den Geldbeutel oder auf den Kontoauszug lässt derzeit viele erschaudern. Durch die explodierenden Energiepreise graut es dem ein oder anderen nicht nur vor der Nebenkostenabrechnung, auch „das Weihnachtsgeschäft steht in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen“, stellt Handelsexpertin Elke Hehl von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben fest. Das Budget für Geschenke sei knapp bemessen, die Hoffnung auf ein ungetrübtes Weihnachtgeschäft gedämpft. Bleibt der Platz unter den Christbäumen heuer also leer?

