Der Hauptausschuss des Stadtrates stimmt geschlossen für ein seniorengerechtes Quartiersmanagement in Buchloe. So sieht das Konzept aus.

22.09.2022 | Stand: 18:34 Uhr

„Wie begleiten und unterstützen wir ältere Menschen in Zukunft?“ Diese Frage stellte Irmgard Haberberger, Seniorenbeauftragte des Landkreises Ostallgäu, in der jüngsten Sitzung des Buchloer Hauptausschusses. Bereits im vergangenen Jahr hat die Stadt die Erstellung eines seniorengerechten Quartierskonzepts auf den Weg gebracht (wir berichteten). Wie dieses aussieht und welche Aufgaben auf das Quartiersmanagement zukommen, erläuterte Haberberger nun den Buchloer Stadträten.

Quartiersmanagement in Buchloe: "Vernetzung ist das Zauberwort"

„Vernetzung ist das Zauberwort“, sagte die Seniorenbeauftragte und meinte damit das Zusammenspiel von Pflegediensten, Ehrenamtlichen, pflegenden Angehörigen und Stadt. Durch ein strukturiertes Hand-in-Hand-Arbeiten könnte man sich gegenseitig entlasten – und genau da komme das Quartiersmanagement als koordinierendes Element ins Spiel.

„Ziel muss sein, die Pflegeangebote in Buchloe an die Menschen zu bringen und Angebotslücken zu identifizieren“, sagte Haberberger. Nur so könne Betroffenen genau die Hilfe zukommen, die sie benötigen. „Runder-Tisch-Pflege“ nennt sich dieses Prinzip, bei dem die entsprechenden Akteure, wie Sozialstation oder Senioren- und Pflegeheim, mit ins Boot geholt werden – oder sich eben zum Austausch gemeinsam an den namensgebenden Tisch setzen.

Das sind die Aufgaben des Quartiermanagements in Buchloe

Daneben kümmert sich das seniorengerechte Quartiersmanagement um zwei weitere zentrale Bereiche in der Gennachstadt: Wohnen und Wohnumfeld sowie Beratung samt sozialer Vernetzung.

„Oft sind es Kleinigkeiten, weswegen ältere Menschen sich nicht mehr aus dem Haus trauen“, sagte Haberberger, wie zum Beispiel fehlende Rollstuhl- oder Rollator-Rampen. Sowohl im eigenen Heim als auch im öffentlichen Raum erlangten Betroffene durch kleine Änderungen verloren geglaubte Freiheiten wieder zurück. „Ein selbstbestimmtes Leben im Alter ist etwas elementar Wichtiges“, betonte die Seniorenbeauftragte. „Indem wir den Lebensraum barrierefrei gestalten, ermöglichen wir genau das.“

Bei einem Workshop im vergangenen Mai zum Buchloer Quartiersmanagement im Kolpinghaus trugen die Besucher ihre Anliegen für ein seniorengerechtes Buchloe vor. Bild: Alexandra Hartmann (Archivbild)

Dazu gehörten auch der Aufbau eines ehrenamtlichen Fahrdienstes und der Ausbau der Nachbarschaftshilfe. Älteren Menschen, die am Stadtrand wohnen, falle es oft schwer, zum Einkaufen oder zum Arzt in die Innenstadt zu gelangen. „Viele Probleme sind uns gar nicht richtig bewusst.“ Mithilfe eines Fahrdienstes wären diese Menschen weiterhin mobil, außerdem würden pflegende Angehörige dadurch entlastet.

„Viele Probleme sind uns gar nicht richtig bewusst“

Sein Zuhause soll das Quartiersmanagement im geplanten Mehrgenerationenhaus in der Kaufbeurer Straße 4 finden. Die Abrissarbeiten dort sind so gut wie abgeschlossen, der Neubau kann starten. „Es muss auch ein Begegnungsraum dort hinein“, forderte Stadträtin Elfi Klein (Grüne) und sprach damit das dritte Aufgabengebiet des Quartiersmanagements an. „Jung und Alt sollen dort zusammenkommen“, bestätigte Haberberger. Soziale Interaktionen, Freundschaften und der Austausch untereinander werden gefördert. Außerdem müsse die Quartiersmanagerin oder der Quartiersmanager beratend zur Seite stehen, offene Fragen beantworten, „Brücken zwischen den Generationen schlagen“.

Warum eine langfristige Planung besonders wichtig ist

Nach derzeitigem Stand soll die Stelle mit 80.000 Euro gefördert werden und auf vier Jahre befristet sein. Haberberger verdeutlichte die Wichtigkeit einer langfristigen Planung: „Es wäre fatal, vier Jahre lang etwas aufzubauen, nur um es dann fallen zu lassen.“ Der Hauptausschuss sprach sich geschlossen für die Einführung eines seniorengerechten Quartiermanagements aus. Zudem will die Stadt Fördergelder beim bayerischen Sozialministerium beantragen. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt am kommenden Dienstag im Stadtrat.

