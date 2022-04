Buchloe soll für Senioren attraktiv bleiben

Buchloe arbeitet an einem Quartierskonzept für Senioren. Am Mittwoch, 4. Mai, sind die Wünsche und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger dazu gefragt.

30.04.2022 | Stand: 17:37 Uhr

Wo gibt es barrierefreien Wohnraum, fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeiten und Angebote zur sozialen Teilhabe? Kurz gesagt: Wie seniorengerecht ist Buchloe? Diesen und weiteren Fragen geht die Stadt mit einem professionellen Quartierskonzept auf den Grund. Dazu gab es bereits Gespräche mit Experten – angeleitet von der Koordinierungsstelle Wohnen im Alter der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung (AfA) in München. Nun steht der nächste Schritt an: Bei einem Workshop im Kolpinghaus am Mittwoch, 4. Mai, zwischen 14 und 16 Uhr können Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen für ein seniorengerechtes Buchloe einbringen.

