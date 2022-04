Buchloe spendet 5000 Euro für die Ukrainehilfe

Die Stadt Buchloe spendet jeweils 2500 Euro an Humedica und das BRK.

06.04.2022 | Stand: 05:39 Uhr

Zusammen mit Vertretern aller Buchloer Stadtratsfraktionen hat Bürgermeister Robert Pöschl zwei symbolische Spendenschecks über jeweils 2500 Euro an Vertreter der Hilfsorganisation Humedica international Kaufbeuren und den Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes übergeben.

Stadtrat Buchloe beschließt Unterstützung für Ukraine

Zugrunde lag ein Stadtratsbeschluss vom 8. März, mit dem man die Opfer des russischen Überfalls auf die Ukraine unterstützen wollte – sowohl direkt in den Krisengebieten, als auch in den südlichen und westlichen Grenzbereichen der Ukraine und im Allgäu bei der Versorgung und Integration der eintreffenden Geflüchteten. Bewusst hatte man sich dabei für die Aufteilung des Gesamtbetrags auf zwei in der Region verankerte Hilfsorganisationen entschieden, um die professionellen, aber unterschiedlich gewichteten Stärken beider Organisationen zu nutzen.

Anschließend traf sich die Gruppe noch zu einem knapp einstündigen Gedankenaustausch im großen Sitzungssaal des Rathauses, bei dem Pöschl die Betroffenheit über die Kriegssituation stellvertretend für alle Stadträte zum Ausdruck brachte. Sebastian Kühn (Humedica) und Thomas Hofmann (BRK) berichteten eindringlich von den konkreten Hilfseinsätzen seit dem 24. Februar.

Bürgermeister dankt Buchloern, die ukrainische Geflüchtete aufgenommen haben

Der Dank der Bürgermeister und Stadträte galt neben den Hilfsorganisationen auch den zahlreichen Buchloer Privatleuten, Beherbergungsbetrieben und Eigentümern von Mietwohnungen, die in den vergangenen Wochen tatkräftig halfen und es immer noch tun. Auch die Verwaltung leistet bestmöglich Koordinationshilfe, ebenso Einrichtungen wie das Repair-Café, die Kleidertruhe Buchloe und die Tafel. Bei allem Verständnis für das Bedürfnis vieler Bürger, mit Sachspenden helfen zu wollen, wurde aber auch betont, dass Geldspenden besser seien, weil sie schneller und präziser – je nach Bedarf vor Ort – eingesetzt werden könnten. Schließlich stehe hinter den Hilfsorganisationen eine professionelle Logistik.

Lesen Sie auch

Krieg in der Ukraine Helme, Zuflucht und Zusammenhalt - so helfen die Buchloer in der Ukraine

Lesen Sie auch:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".