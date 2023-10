FC Buchloe spielt 2:2 gegen den SV Schöneberg

Mit Ach und Krach gelingt dem FC Buchloe in der Fußball Kreisklasse ein Remis gegen Schöneberg. Vor dem Spiel musste der Trainer umdisponieren.

02.10.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Bei gutem Fußballwetter entwickelte sich ein niveauarmes Kreisklassenspiel zwischen dem FC Buchloe und dem SV Schöneberg, das schließlich mit 2:2-Unentschieden endete. Der Buchloer Trainer musste - nicht das erste Mal diese Saison - eine neue Formation auf den Platz schicken, weil die halbe Mannschaft ausfiel. So wurde das Team mit Spielern aus der Zweiten aufgefüllt, die ihre Sache aber durchaus ordentlich machten.

Mit einem Spielstand von 1:1 geht es für Buchloe und Schöneberg in die Halbzeitpause

Die erste halbe Stunde spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab. In der 33. Minute ging dann der FCB in Führung. Mit einer schnellen Kombination wurde Özgür Dalkiran freigespielt, der sicher zur Führung verwandelte. Doch nur fünf Minuten später fingen sich die Gennachstädter den Ausgleich. Ein ungefährlicher weiter Ball der Gäste war schon geklärt, aber der Rückpass des Abwehrspielers zum Torhüter geriet war zu ungenau, sodass der gegnerische Angreifer keine Mühe hatte, ins leere Tor zu treffen. So ging es mit 1:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hausherren, das Spiel an sich zu reißen. Das gelang erst in der 55. Minute: Eine verunglückte Flanke von der linken Seite senkte sich unerreichbar für den FCB-Torhüter ins lange Eck. Plötzlich stand es 2:1 für den SV Schöneberg. Danach war es ein zerfahrenes Spiel. Die Heimelf wollte nachlegen und die Gäste versuchten, wieder Ordnung ins Spiel zu bringen - beides gelang nur bedingt. Doch dann verteilt der SVS ein Geschenk: In der 65. Minute waren sich Abwehrspieler und Torhüter nicht einig, wer den Ball nehmen sollte. Patrick Bail stieß dazwischen, umkurvte den Torhüter und erzielte den erneuten Ausgleich - bei dem blieb es bis zum Abpfiff.

Für den FCB spielten: Patrick Birovescu, Michael Keller, Michael Schilling, Manuel Scherers, Thomas Beigl, Marcel Halder, Matteo Sauter, Loris Hoti, Özgür Dalkiran, Eugen Kulla, Nico Jardin; Bank: Isa Khojaee, Alex Gridin, Alpha Jatta, Patrick Bail, Sven Negele, Daniele Cimini, Nico Blomtrath.

Die Zweite Mannschaft des FCB siegte sicher mit 3:0 in Schöneberg. Damit konnte sich die Elf ins obere Mittelfeld absetzen. Die Treffer erzielten: Daniele Cimini, Sve Negele und Alpha Jatta.

