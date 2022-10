Stau nach Unfall auf A96 bei Buchloe - Feuerwehr leitet ab

Ein Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A96 zwischen Buchloe und Landsberg sorgt am frühen Donnerstagabend für lange Staus - auch auf anderen Strecken.

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Donnerstagabend für massive Verkehrsbehinderungen auf und und rund um die A96 zwischen Buchloe und Landsberg gesorgt. Im ohnehin schon wegen einer Baustelle in diesem Bereich zäh fließenden Verkehr krachten nach Angaben der Autobahnpolizei Fürstenfeldbruckaus aus bislang ungeklärter Ursache gegen 17 Uhr in Höhe Holzhausen drei Autos zusammen, zwei davon waren nach der Karambolage nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Stau nach Unfall auf A96 bei Buchloe

Wie schwer sich die Personen beim Unfall verletzten, ist nach ersten Angeben der Beamten noch unklar. Die Feuerwehr Buchloe eilte zum Unfallort und übernahm auch die Ableitung des Verkehrs von der A96. Der Umleitungs- und Ausweichverkehr sorgt aktuell für erhebliche Behinderungen auf den Ausweichstrecken.

