Wollte er sich verstecken? - Mann klettert in Kartonagenpresse in Buchloer Supermarkt und stirbt

Tragischer Unfall in einem Supermarkt in Buchloe: Ein offenbar verwirrter Mann stieg dort in eine Kartonagenpresse und wurde tödlich verletzt. Wie kam es dazu?

09.06.2023 | Stand: 13:46 Uhr

Toter bei tragischem Unglück in Buchloe: Wie die Polizei erst heute mitteilt, fiel Mitarbeitern und Kunden eines Supermarkts am Mittwochnachmittag ein Mann durch sein ungewöhnliches Verhalten auf. Der 37-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de bei der Polizei heißt es dazu, dass der Mann zuvor auf dem Parkplatz des Ladens bereits in ein fremdes Auto gestiegen sei.

Auf Augenzeugen habe er einen verwirrten Eindruck gemacht.

Mann in Buchloe stirbt nach tragischem Unglück in Verbrauchermarkt

Unbemerkt gelangte der Mann in der Folge in das Lager des Supermarkts und stieg dort in eine Kartonagenpresse.

Diese verletzte den 37-Jährigen so schwer, dass er noch vor Ort starb. Aktuell geht die Polizei weder von einem Suizid, noch von Fremdverschulden aus. "Möglicherweise wollte er sich in der Presse verstecken", sagt Polizei-Pressesprecherin Isabel Schreck auf Nachfrage.

In Buchloe haben am Mittwoch zahlreiche Kunden und Kundinnen sowie Passanten den Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften an dem Supermarkt mitbekommen.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Die Kriminalpolizei Kaufbeuren hat weitere Ermittlungen zur Ursache des schlimmen Unfalls aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus Buchloe gibt es laufend aktuell hier.

Hier passierte der Unfall - das ist Buchloe im Allgäu

Buchloe liegt im Landkreis Ostallgäu knapp 70 Kilometer von München entfernt und bildet zusammen mit den benachbarten Gemeinden Jengen, Lamerdingen und Waal die Verwaltungsgemeinschaft Buchloe. Nach Marktoberdorf und Füssen ist Buchloe die drittgrößte Stadt im Landkreis Ostallgäu. Die Stadt ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Allgäu, sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene. Am Pendlerbahnhof Buchloe laufen die Bahnlinien aus Augsburg und München ins Allgäu zusammen.