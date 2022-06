Mädchenpower beim VfL-Buchloe: Nachwuchs-Athletinnen räumen Meistertitel ab

Der weibliche Nachwuchs des VfL-Buchloe bringt reihenweise Titel nach Hause. Die Schwestern Pia und Nina Siedler stehen sogar deutschlandweit an der Spitze.

09.06.2022 | Stand: 05:12 Uhr

Sie lassen sich von Corona-Einschränkungen bei der Vorbereitung auf die Leichtathlektik-Saison offensichtlich nicht unterbringen: Die weibliche Jugend des VfL Buchloe hat jüngst bei Bayerischen und Schwäbischen Meisterschaften Titel eingeheimst.

VfL-Leichtathletinnen Pia und Nina Siedler glänzen bei Bayerischer Meisterschaft

Die Eltern von Pia und Nina Siedler haben gerade allen Grund, um stolz auf die Schwestern zu sein. Haben die beiden Nachwuchs-Athletinnen des VfL Buchloe jüngst bei der Bayerischen Meisterschaft im Fünfkampf geglänzt.

Die 15-jährige Pia Siedler verbessert gerade stetig ihre persönlichen Bestleistungen in allen Disziplinen. Souverän gewann sie die Schwäbischen Meistertitel im Fünfkampf-Lauf und über 300 Meter. Vorläufiger Höhepunkt ist der Gewinn der Bayerischen Meisterschaft im Fünfkampf-Lauf im oberbayerischen Emmering. Dort dominierte Pia von der ersten bis zur letzten Disziplin. Beim Weitsprung schaffte sie 5,30 Meter, den 200 Gramm schweren Ball warf sie 47 Meter weit. Mit 2670 Punkten steht das VfL-Talent aktuell auf dem zweiten Platz der Deutschen Bestenliste ihrer Altersklasse.

Dritter Platz der Deutschen Bestenliste

Ähnlich erfolgreich ist ihre jüngere Schwester Nina. Nach den Titelgewinnen bei den Schwäbischen Meisterschaften im Fünfkampf (Sprint/Sprung), beim Hochsprung (1,56 Meter) und Speerwurf (29,81 Meter) wurde die 14-Jährige jüngst Bayerische Vizemeisterin im Fünfkampf-Sprint/Sprung. Mit 2596 Punkten steht sie aktuell auf dem dritten Platz der Deutschen Bestenliste (W14).

Nina Siedler vom VfL Buchloe beim Speerwurf Bild: Claus Habermann

Schlag auf Schlag folgen jetzt die großen Wettkämpfe: die Süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt am Main und die Deutschen Jugendmeisterschaften in Bremen. Auch bei diesen Wettbewerben werden die Siedler-Schwestern antreten und ihr Talent unter Beweis stellen.

Lesen Sie auch

Floorball Für die U13-Floorballer des SV Amendingen wird ein Traum wahr

Ebenfalls sicher qualifiziert für die Süddeutschen Meisterschaften hat sich Hochspringerin Emily Harrer (Jahrgang 2007). Trotz Verletzung steigerte sie sich in der Vorbereitung auf 1,59 Meter. Neben dem ersten Platz beim IBL-Länderkampf im österreichischen Lustenau gewann die 15-Jährige auch den Schwäbischen Titel im Hochsprung in ihrer Altersklasse.

Leichtathletik Hochspringerin Emily Harrer vom VfL Buchloe qualifiziert sich für die Süddeutschen Meisterschaften. Neben Platz 1 beim IBL-Länderkampf in Lustenau (AT)gewann sie auch den Schwäbischen Titel im Hochsprung bei den 15jährigen.

Lesen Sie auch: