Das Jahr beim Silvester-Lauftreff sportlich beenden

Guter Vorsatz zum Jahresende: Der VfL Buchloe lädt wieder zum Silvester-Lauftreff. Das müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen.

19.12.2022 | Stand: 05:01 Uhr

Zum Jahresende organisiert die Ausdauersportabteilung des VfL Buchloe wieder den Silvester-Lauftreff. Wie in den Jahren vor der Pandemie begeben sich die Bewegungsfreudigen aus Buchloe und Umgebung am Samstag, 31. Dezember, um 13 Uhr auf eine gemeinsame – etwa sechs Kilometer lange – Runde von der VfL Turnhalle durch den Süden der Stadt.

34. Silvester-Lauftreff in Buchloe

Diese beliebte Lauftreff-Veranstaltung wird bereits zum 34. Mal angeboten und findet bei jedem Wetter statt. Dabei spielt weder Alter, noch Kondition oder Zeit eine Rolle. Teilnehmer können die Strecke laufen, walken oder je nach Belieben zurücklegen. So freuen sich die Organisatoren darauf, viele Sportlerinnen und Sportler aus Buchloe und Umgebung begrüßen zu dürfen.

Geplant hat die Ausdauersportabteilung eine attraktive Runde vom Freibad entlang der Gennach in Richtung Autobahn. Dann geht es rechts bis auf die Lindenberger Waldstraße in Richtung Schützenheim, an der Ridkapelle vorbei und von dort zurück zum Ausgangspunkt.

Nach dem Lauf gibt es Punsch und Lebkuchen in der VfL Turnhalle

Im Anschluss sind alle Teilnehmer im Vorraum der VfL Sporthalle zu einem gemütlichen Plausch bei Punsch und Lebkuchen eingeladen. Die Teilnahme an dem Silvester-Lauftreff ist wie in den vergangenen Jahren kostenlos. Um eine freiwillige Spende für den guten Zweck in Buchloe wird jedoch gebeten.

