Karlheinz Breubeck kaufte 1977 seinen geliebten Fiat Cinquecento – und fährt ihn immer noch. Welche Erinnerungen er mit dem kleinen Oldtimer verbindet.

07.05.2021 | Stand: 19:43 Uhr

Karlheinz Breubecks blauer „Schnappi“ fällt fast nicht auf, wie er da am Straßenrand vor seinem Haus steht. So klein wirkt der 1970er „Cinquecento“ im Vergleich zu den heutigen Fahrzeugen rings herum. Und doch ist der Winzling unübersehbar, eben weil er so klein und etwas ganz Besonderes ist und wie ein Gefährt aus einer anderen Zeit wirkt.